Профессор Бокерия: 10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет

С приближением осени, с ее дождями, холодной погодой и повышенной вероятностью простудных заболеваний, крайне важно укрепить свою иммунную систему. Следование некоторым простым, но важным рекомендациям может помочь вам поддерживать сильную иммунную систему и сдерживать болезни. Эти рекомендации включают в себя достаточное количество сна, регулярные физические упражнения, уделение времени отдыху и поддержание разнообразной и питательной диеты.
Примечательно, что сезонные фрукты и овощи могут сыграть значительную роль в укреплении вашей иммунной системы в это время. Август знаменует сезон сбора урожая, принося на наши столы и в продуктовые магазины множество питательных и вкусных блюд.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор и член-корреспондент Российской академии наук Ольга Бокерия подчеркивает важность определенных фруктов и овощей для поддержания иммунитета. Вот несколько ключевых рекомендаций:
Цитрусовые:
Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, являются богатыми источниками витамина С. Апельсины также содержат необходимые витамины группы В, которые укрепляют иммунитет и способствуют здоровью кровеносных сосудов. Кожура апельсинов содержит каротиноиды, форму витамина А, которая способствует здоровью кожи и улучшению зрения.
Помидоры:
Хотя помидоры часто классифицируются как овощи, с ботанической точки зрения они являются фруктами. Помидоры богаты питательными веществами и являются отличным источником витаминов. Они содержат антиоксиданты, которые поддерживают иммунную функцию и общее состояние здоровья.
Болгарский перец:
Сладкий перец богат кверцетином, природным пигментом, относящимся к группе флавоноидов. Это соединение служит мощным антиоксидантом, обладающим противовоспалительными и потенциальными противораковыми свойствами. Перец также содержит значительное количество витамина С, даже больше, чем апельсины, и является отличным источником витамина А.
Киви:
Киви богат витаминами, каротиноидами, полифенолами и пищевыми волокнами, которые оказывают положительное влияние на иммунную систему. Исследования показывают, что киви может помочь снизить частоту и тяжесть инфекций верхних дыхательных путей.
Папайя:
Несмотря на то, что папайя не произрастает в России, она доступна в сезон и богата витаминами А, В и С. Он также содержит необходимые минералы, такие как калий, железо, магний, кальций и цинк. Папаин, фермент, содержащийся в папайе, способствует расщеплению жиров и белков.
Брокколи:
Брокколи - это источник питательных веществ, содержащий бета-каротин, витамин С и пищевые волокна, которые поддерживают пищеварение. В нем также содержится фолиевая кислота, которая благотворно влияет на нервную систему и кроветворение.
Батат:
Богатый бета-каротином, батат содержит значительное количество питательного вещества, необходимого для здоровья иммунитета. Фиолетовый батат также содержит антоциан, флавоноид, который обеспечивает защиту от рака и воспалений.
Картофель:
Несмотря на отсутствие бета-каротина, картофель по-прежнему содержит около 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С, витамина В6 и калия. Они также содержат магний, фолиевую кислоту, железо, цинк (важные для иммунной системы) и другие микроэлементы.
Шпинат:
Шпинат - еще одна листовая зелень, богатая витаминами и бета-каротином. Например, чашка сырого шпината содержит 377% рекомендуемой суточной нормы витамина А и 29% суточной потребности в витамине С.
Шпинат также может похвастаться антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и снижают окислительный стресс.
Свекла:
Свекла - это уникальный продукт питания, обладающий целым рядом полезных свойств. Он содержит: витамин С, фолиевая кислота, магний, калий, железо
Кроме того, свекла повышает уровень оксида азота в стенках кровеносных сосудов, способствуя расслаблению кровеносных сосудов. Это помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления и уменьшает воспалительные процессы, включая атеросклероз.
Включив эти сезонные фрукты и овощи в свой рацион, вы сможете оказать своей иммунной системе необходимую поддержку, чтобы она оставалась сильной в течение всего осеннего сезона.
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