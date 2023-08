В РФ отсрочили переход с бумажных на электронные медкнижки

Your browser does not support the audio element.

Министерство здравоохранения России перенесло на один год срок перехода на электронные медицинские книжки для работников.

Фото: "Asclepius with his serpent-entwined staff at Epidaurus Archaeological Museum 9-8-2022 (2)" by larrywkoester is licensed under CC BY 2.0.