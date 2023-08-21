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В РФ отсрочили переход с бумажных на электронные медкнижки

1:25
Здоровье

Министерство здравоохранения России перенесло на один год срок перехода на электронные медицинские книжки для работников. 

В РФ отсрочили переход с бумажных на электронные медкнижки
Фото: "Asclepius with his serpent-entwined staff at Epidaurus Archaeological Museum 9-8-2022 (2)" by larrywkoester is licensed under CC BY 2.0.

Соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с данным документом, до 1 сентября 2024 года "разрешается выдавать и вести ранее выданные" печатные медицинские книжки. Действие приказа начинается с 31 августа 2023 года.

Этот приказ вносит изменения в более ранний документ Минздрава от 18 февраля 2022 года, в котором был утвержден новый порядок предоставления медицинских книжек работникам, включая их электронный вариант.

Начиная с 1 сентября 2023 года данный приказ станет действовать. Важно отметить, что согласно этому документу, работнику предоставляется возможность выбора формата — электронный или печатный носитель.

Личные медицинские книжки заводятся для работников определенных профессий, связанных с производством, хранением, транспортировкой и продажей пищевых товаров и питьевой воды, а также для тех, кто занимается воспитанием и обучением детей, а также осуществляет коммунальное и бытовое обслуживание населения.

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Как получить медицинскую книжку
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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