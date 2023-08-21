Жительница Великобритании, не зная о беременности, родила на рабочем месте

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Великобритании родила прямо на работе, как сообщает журнал Glamour.

Фото: "Pregnancy" by freestocks.org is marked with CC0 1.0.

В ноябре 2019 года 23-летняя сотрудница салона красоты Брайони Миллс-Эванс внезапно почувствовала боль, которая оказалась настолько сильной, что женщина вынуждена была лечь на массажный стол. О том, что она была беременна, Миллс-Эванс даже не догадывалась.

Брайони с ужасом осознала, что начинает рожать. Не имея возможности обратиться за медицинской помощью она самостоятельно родила девочку, ножницами для бровей перерезала пуповину и аккуратно завернула дочь в полотенца.

После этого Брайони вызвала скорую помощь, и её вместе с младенцем госпитализировали. В больнице она сообщила матери о случившемся. Мать была в шоке, но поддержала дочь и помогла ей адаптироваться к новой роли.

Миллс-Эванс рассказала, что она и её парень расстались до родов. К её удивлению, новоиспечённый папа был рад узнать о рождении дочери. Со временем молодые люди снова сошлись, приобрели дом и завели ещё одного ребенка.

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