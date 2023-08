Your browser does not support the audio element.

Тюменский психолог поделилась советами по эмоциональной подготовке первоклассников к школе в преддверии 1 сентября. Важно, чтобы родители не показывали своего беспокойства, так как оно может передаваться детям. То же самое относится к страхам: не стоит нагнетать, говоря о том, что никто не будет заботиться о ребёнке в школе. Лучше рассказывать о том, что в школе — интересно, пишет "Наш город".

Фото: "Psychologist Frankston Near You" by psychologistfrankston is marked with CC0 1.0.