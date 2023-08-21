Тюменский психолог поделилась советами по эмоциональной подготовке первоклассников к школе в преддверии 1 сентября. Важно, чтобы родители не показывали своего беспокойства, так как оно может передаваться детям. То же самое относится к страхам: не стоит нагнетать, говоря о том, что никто не будет заботиться о ребёнке в школе. Лучше рассказывать о том, что в школе — интересно, пишет "Наш город".
Особое внимание следует уделить выбору канцелярских принадлежностей. Психолог советует выбирать те, которые выглядят более строго. Лучше всего проконсультироваться с учителем по поводу того, что именно нужно.
Также психолог подчеркнула важность домашней поддержки. Рекомендуется настроить ребёнка на учебу, сформировать режим сна. За час до сна лучше отключить гаджеты и телевизор. Чтобы помочь ребенку поскорее адаптироваться к школе, не забывайте интересоваться, как прошёл его день, что проходили, какие в классе ребята и т. д.
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