Специалисты перечислили плюсы тыквы в рационе: Вплоть до борьбы с раком

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Тыква, этот яркий оранжевый плод, известен многим как овощ, но мало кто знает, что на самом деле тыква — это фрукт.

Фото: "Pumpkins" by RichardBowen is licensed under CC BY 2.0.

В этой статье мы расскажем о многочисленных преимуществах тыквы для здоровья и почему ее следует включать в рацион круглогодично.

Тыква: Источник здоровья

Полезна для зрения

Тыква богата витамином А, который играет важную роль в поддержании здоровья глаз и иммунной системы. Даже небольшая порция тыквы может обеспечить более чем 200% рекомендуемой суточной дозы витамина А.

Это особенно важно для защиты зрения и предотвращения возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты. Также тыква содержит лютеин и зеаксантин — компоненты, способствующие здоровью глаз.

Здоровья сердца

Калий, содержащийся в тыкве, играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Всего одна чашка тыквы обеспечивает 16% рекомендуемой дневной нормы этого важного минерала.

Кроме того, в тыкве присутствуют витамин С, клетчатка и антиоксиданты, которые способствуют укреплению сердечной системы и могут предотвратить развитие сердечных заболеваний.

Укрепление иммунитета

Витамин С, содержащийся в тыкве, является мощным иммуностимулятором. Он помогает защитить клетки организма от вредных свободных радикалов, которые могут привести к различным заболеваниям.

Порция тыквы обеспечивает почти 20% рекомендуемой суточной дозы витамина С. Кроме того, тыква богата антиоксидантами, такими как витамин А, витамин Е и железо, которые дополнительно укрепляют иммунную систему.

Борьба с риском развития рака

Тыква богата каротиноидами - природными пигментами, которые придают ей характерный оранжевый цвет. Эти каротиноиды являются мощными антиоксидантами, способными бороться с вредными свободными радикалами.

Таким образом, регулярное потребление тыквы может снизить риск развития некоторых видов рака и помочь поддерживать общее здоровье.

Низкокалорийное и сытное блюдо

Если вы следите за своим весом, тыква станет вашим незаменимым союзником. Всего в одной чашке тыквы содержится лишь 50 калорий, при этом она обладает высокой пищевой ценностью и сытностью.

Благодаря содержанию трех граммов клетчатки в порции, у вас долго сохраняется ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и избегать переедания.

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