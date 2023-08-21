Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как избавиться от жира без спортзала

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сжигание жира в области живота возможно и без походов в спортзал.

Фото: shaleny-ravlyk.com

Как добиться этого? Очень просто: объедините правильное питание с базовыми физическими упражнениями, которые можно выполнять в уютной обстановке своего дома, избегая затрат на фитнес-клуб.

Однако помните, что постоянная физическая активность играет важную роль в этом процессе. Давайте разберемся в деталях под руководством врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Сочетание физических упражнений и питания

Для того чтобы избавиться от жира, советуем следовать рекомендациям врача. Важное значение имеют ежедневные занятия спортом и сбалансированный рацион.

Зухра Павлова говорит:

"Бег, плавание, отжимания, приседания (если здоровье колен позволяет) — выбирайте то, что вам по душе. Нет ничего сложного. Основное требование — 45 минут интенсивной физической активности каждый день".

Подвижный образ жизни

Для тех, кто проводит большую часть времени в сидячем положении, важно вставать и двигаться хотя бы раз в час. Простые упражнения могут оказаться весьма полезными. Выполните несколько отжиманий от стены или подоконника. Это поможет размять мышцы и улучшить кровообращение.

Правильный режим питания и употребление жидкости

Не забывайте о сочетании правильного питания и употребления достаточного количества жидкости. Зухра Павлова советует следить за питательностью употребляемой пищи и регулярно пить воду. Это поможет ускорить метаболизм и улучшить процесс сжигания жира.

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Как похудеть без зала и заморочек?