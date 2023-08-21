Диетолог Соломатина поделилась причинами резкого набора веса после выхода из диет

Радикальное возвращение килограммов, которые были потеряны в процессе следования диете, можно объяснить переходом к обычному образу жизни и употреблению алкогольных напитков.

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Эти факторы, по мнению известного диетолога Елены Соломатиной, играют ключевую роль в повторном наборе веса.

Ошибки строгих диет

По словам диетолога Елены Соломатиной, резкое ограничение потребляемых калорий не всегда способствует успешному снижению веса.

Строгие диеты часто оказываются неэффективными, поскольку люди, достигнув цели, возвращаются к своим привычным привычкам и вновь сталкиваются с набором веса. Такая ситуация может привести к тому, что вес станет даже выше, чем до начала попытки похудения.

Роль алкоголя в наборе веса

Одной из неожиданных причин возврата потерянных килограммов является потребление алкогольных напитков.

Связь между ними заключается в том, что алкоголь способен повысить уровень глюкозы в крови и усилить ощущение голода. Примером может служить пиво — напиток, обладающий высоким гликемическим индексом, несмотря на свою низкую калорийность.

Привлекательность алкоголя и поддержание веса

"Следует помнить, что после употребления алкоголя часто возникает желание перекусить орешками, чипсами и другими калорийными закусками. Это может привести к существенному превышению дневной нормы калорий. Важно понимать, что человек теряет чувство самоконтроля после употребления алкоголя", — разъясняет эксперт.

Как избежать рецидива и поддерживать достигнутый вес

Для избежания рецидива набора веса после диеты следует придерживаться некоторых рекомендаций:

Постепенное возвращение

После достижения желаемого веса следует постепенно вводить обычные продукты в рацион, избегая резких изменений. Это поможет организму адаптироваться к новым условиям питания.

Умеренное Потребление Алкоголя: Если вы планируете употребление алкогольных напитков, стоит контролировать их количество и выбирать менее калорийные варианты. Ограничьте потребление высококалорийных закусок после алкоголя.

Физическая Активность: Регулярные физические нагрузки помогут поддерживать общий тонус организма и способствовать сжиганию лишних калорий.

Поддержание Правильной Психологической Установки: Важно сохранять позитивное отношение к процессу поддержания веса. Стремитесь к здоровому образу жизни, а не к экстремальным диетам.

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Вот почему Вес после диеты Возвращается