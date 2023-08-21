Диетолог Соломатина поделилась причинами резкого набора веса после выхода из диет

Радикальное возвращение килограммов, которые были потеряны в процессе следования диете, можно объяснить переходом к обычному образу жизни и употреблению алкогольных напитков.
Эти факторы, по мнению известного диетолога Елены Соломатиной, играют ключевую роль в повторном наборе веса.
По словам диетолога Елены Соломатиной, резкое ограничение потребляемых калорий не всегда способствует успешному снижению веса.
Строгие диеты часто оказываются неэффективными, поскольку люди, достигнув цели, возвращаются к своим привычным привычкам и вновь сталкиваются с набором веса. Такая ситуация может привести к тому, что вес станет даже выше, чем до начала попытки похудения.
Одной из неожиданных причин возврата потерянных килограммов является потребление алкогольных напитков.
Связь между ними заключается в том, что алкоголь способен повысить уровень глюкозы в крови и усилить ощущение голода. Примером может служить пиво — напиток, обладающий высоким гликемическим индексом, несмотря на свою низкую калорийность.
"Следует помнить, что после употребления алкоголя часто возникает желание перекусить орешками, чипсами и другими калорийными закусками. Это может привести к существенному превышению дневной нормы калорий. Важно понимать, что человек теряет чувство самоконтроля после употребления алкоголя", — разъясняет эксперт.
Для избежания рецидива набора веса после диеты следует придерживаться некоторых рекомендаций:
После достижения желаемого веса следует постепенно вводить обычные продукты в рацион, избегая резких изменений. Это поможет организму адаптироваться к новым условиям питания.
Умеренное Потребление Алкоголя: Если вы планируете употребление алкогольных напитков, стоит контролировать их количество и выбирать менее калорийные варианты. Ограничьте потребление высококалорийных закусок после алкоголя.
Физическая Активность: Регулярные физические нагрузки помогут поддерживать общий тонус организма и способствовать сжиганию лишних калорий.
Поддержание Правильной Психологической Установки: Важно сохранять позитивное отношение к процессу поддержания веса. Стремитесь к здоровому образу жизни, а не к экстремальным диетам.
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