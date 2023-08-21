BMC Medicine: Молочные продукты и риск развития рака

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние потребления молочных продуктов на здоровье всегда было предметом научных исследований.

Фото: "Milk" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Недавно опубликованный материал в журнале BMC Medicine выявил потенциальную связь между употреблением молочки и риском развития рака печени и молочной железы.

Исследование и его результаты

На протяжении 11 лет ученые изучали более полумиллиона китайцев, чтобы выявить взаимосвязь между их потреблением молочных продуктов и риском рака.

Их результаты были следующими: даже небольшое увеличение потребления молока и аналогичных продуктов — всего лишь 50 граммов в день, что эквивалентно менее четверти стакана — приводило к увеличению общего риска развития рака печени и женской молочной железы на 7%, 12% и 17% соответственно. Ученые отметили, что это связано с насыщенными жирами и гормонами, которые могут способствовать развитию рака.

Влияние на россиян

Молочные продукты также занимают важное место в рационе россиян. Молоко, сыры, творог и другие продукты широко употребляются в нашей стране. Согласно Аналитическому центру Москвы, жители столицы в 2021 году приобрели более 328 миллионов литров молока и кефира на сумму 24.2 миллиарда рублей.

Этот тренд также отмечается в других регионах России. За последние несколько лет потребление молочной продукции значительно увеличилось: если в 2018 году средний москвич употреблял 179 килограммов молочной продукции, то в 2020 году этот показатель вырос до 238 килограммов. Общероссийские показатели также не отстают — 240 килограммов молочной продукции в год.

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