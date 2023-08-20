Шведский диетолог Сигне Сванфельдт выделила 7 самых вредных продуктов для здоровья

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт выделила семь вредных продуктов и показала последствия их употребления.
Соблюдая баланс и выбирая более полезные альтернативы, мы сможем сохранить хорошее физическое состояние и избежать рисков, связанных с излишним потреблением вредных замороженных продуктов.
Несмотря на очевидные преимущества готовой замороженной еды, на самом деле некоторые из них могут представлять опасность для организма и фигуры.
Вкусная выпечка, идеальное дополнение к чашке кофе или чая на завтрак. Тем не менее, стоит помнить об ее высоком содержании насыщенных жиров. Этот продукт повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может способствовать развитию диабета 2 типа и ожирения.
Пицца — это вкусно, но употреблять ее с избытком не рекомендуется, особенно если она замороженная. Многие замороженные варианты имеют плотные корки и содержат обработанное мясо. Высокое содержание натрия и насыщенных жиров в пицце может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.
Жареные продукты, особенно замороженные с добавлением консервантов, несут в себе высокий риск из-за обилия насыщенных жиров и натрия. Потребление таких продуктов связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Популярные сосиски, хоть и важный продукт в рационе многих россиян, могут оказаться вредными. Высокое содержание насыщенных жиров и соли делает их потенциальным источником риска для сердца, сосудов и веса.
Пирожки — любимое блюдо в российской кухне, но стоит лишь подумать, стоит ли их употреблять без ограничений. Ограниченная питательная ценность делает пирожки нежелательными при частом употреблении, так как избыток калорий и жиров может вызвать нежелательный прирост веса.
Приобретая замороженные чипсы или картофель фри, всегда стоит обращать внимание на состав продукта. Многие производители используют вредные растительные масла и избыточное количество соли. Подобные ингредиенты могут повысить риск сердечно-сосудистых проблем и ожирения.
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