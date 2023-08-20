Шведский диетолог Сигне Сванфельдт выделила 7 самых вредных продуктов для здоровья

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Шведский диетолог Сигне Сванфельдт выделила семь вредных продуктов и показала последствия их употребления.

Фото: "Bakery products of Café W, Brighton 2023-07-13" by Andy Li is marked with CC0 1.0.

Соблюдая баланс и выбирая более полезные альтернативы, мы сможем сохранить хорошее физическое состояние и избежать рисков, связанных с излишним потреблением вредных замороженных продуктов.

Замороженная еда

Несмотря на очевидные преимущества готовой замороженной еды, на самом деле некоторые из них могут представлять опасность для организма и фигуры.

Выпечка

Вкусная выпечка, идеальное дополнение к чашке кофе или чая на завтрак. Тем не менее, стоит помнить об ее высоком содержании насыщенных жиров. Этот продукт повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может способствовать развитию диабета 2 типа и ожирения.

Пицца

Пицца — это вкусно, но употреблять ее с избытком не рекомендуется, особенно если она замороженная. Многие замороженные варианты имеют плотные корки и содержат обработанное мясо. Высокое содержание натрия и насыщенных жиров в пицце может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.

Жареные во фритюре продукты

Жареные продукты, особенно замороженные с добавлением консервантов, несут в себе высокий риск из-за обилия насыщенных жиров и натрия. Потребление таких продуктов связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Сосиски

Популярные сосиски, хоть и важный продукт в рационе многих россиян, могут оказаться вредными. Высокое содержание насыщенных жиров и соли делает их потенциальным источником риска для сердца, сосудов и веса.

Пирожки

Пирожки — любимое блюдо в российской кухне, но стоит лишь подумать, стоит ли их употреблять без ограничений. Ограниченная питательная ценность делает пирожки нежелательными при частом употреблении, так как избыток калорий и жиров может вызвать нежелательный прирост веса.

Картофель фри

Приобретая замороженные чипсы или картофель фри, всегда стоит обращать внимание на состав продукта. Многие производители используют вредные растительные масла и избыточное количество соли. Подобные ингредиенты могут повысить риск сердечно-сосудистых проблем и ожирения.

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