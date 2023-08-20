Врач Екатерина Волкова назвала пять травяных чаёв, которые являются самыми полезными для организма.
По словам эксперта, чай из мяты и мелиссы обладает прекрасным успокаивающим и противовоспалительным действием.
"Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном. Только не надо добавлять к напитку сахар", — сказала Волкова, которую цитирует "Доктор Питер".
Снизить артериальное давление можно, снять воспаление и спазмы можно при помощи чая из липы, а лучше всего воспаления в ЖКТ снимает напиток из чабреца. Последний хорош также в качестве отхаркивающего средства при бронхите, и, кроме того, обладает глистогонным действием.
Широким спектром действия обладает ромашковый чай: он лечит заболевания ЖКТ, в частности, гастриты и колиты. Также его можно использовать в виде примочек и полосканий для снятия воспалительных процессов полости рта и при дерматитах.
Для защиты сердца хорошо чай из листьев земляники, заверила эксперт. Этот напиток снижает уровень холестерина, улучшает состав крови, обладает мочегонным и противовоспалительным эффектом.
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