Bayes Business School: ученые назвали необходимую для здоровья талию

Исследование, проведенное Bayes Business School в Лондоне, подтвердило важность оптимальных пропорций между талией и ростом для поддержания здоровья взрослых людей.
Оказалось, что талия взрослого человека должна составлять менее половины его роста. Это значительно снижает риски развития серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезни сердца.
Уже восемь лет назад эксперты заявили, что более точным предиктором риска смертности является отношение талии к росту (WHtR), чем индекс массы тела (ИМТ). И хотя ИМТ долгое время использовался для оценки здоровья, он не учитывает распределение избыточного веса вокруг живота, также известного как "центральное ожирение".
Профессор Бен Рикейзен, профессор Лес Мэйхью и доктор Маргарет Эшвелл OBE в 2014 году провели исследование на основе 20-летних медицинских записей. Они обнаружили, что лица, у которых избыточный вес скапливается в области талии, подвергают свое здоровье риску.
Тем временем, люди с общим ожирением могут столкнуться с преждевременной смертью. Исследование показало, что мужчины могут потерять до 20 лет жизни из-за нерегулирования размеров талии, а женщины — примерно 10 лет.
Чтобы более точно оценить ситуацию, давайте рассмотрим статистику Великобритании. По данным, 28% взрослого населения страдает от ожирения, а еще 36% имеют избыточный вес. Пандемия также сильно повлияла на детей: к концу начальной школы 25% детей шестого года столкнулись с ожирением. Схожая ситуация наблюдается и в России.
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