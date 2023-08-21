Bayes Business School: ученые назвали необходимую для здоровья талию

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное Bayes Business School в Лондоне, подтвердило важность оптимальных пропорций между талией и ростом для поддержания здоровья взрослых людей.

Фото: shaleny-ravlyk.com

Оказалось, что талия взрослого человека должна составлять менее половины его роста. Это значительно снижает риски развития серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезни сердца.

Предиктор риска: Отношение талия к росту

Уже восемь лет назад эксперты заявили, что более точным предиктором риска смертности является отношение талии к росту (WHtR), чем индекс массы тела (ИМТ). И хотя ИМТ долгое время использовался для оценки здоровья, он не учитывает распределение избыточного веса вокруг живота, также известного как "центральное ожирение".

Первооткрыватели эффекта талии на здоровье

Профессор Бен Рикейзен, профессор Лес Мэйхью и доктор Маргарет Эшвелл OBE в 2014 году провели исследование на основе 20-летних медицинских записей. Они обнаружили, что лица, у которых избыточный вес скапливается в области талии, подвергают свое здоровье риску.

Тем временем, люди с общим ожирением могут столкнуться с преждевременной смертью. Исследование показало, что мужчины могут потерять до 20 лет жизни из-за нерегулирования размеров талии, а женщины — примерно 10 лет.

Здоровье в цифрах: Ожирение и избыточный вес

Чтобы более точно оценить ситуацию, давайте рассмотрим статистику Великобритании. По данным, 28% взрослого населения страдает от ожирения, а еще 36% имеют избыточный вес. Пандемия также сильно повлияла на детей: к концу начальной школы 25% детей шестого года столкнулись с ожирением. Схожая ситуация наблюдается и в России.

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