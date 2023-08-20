Food & Function рассказал о биоактивных свойствах клюквы

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Королевский Колледж Лондона провел исследование, которое подтвердило положительное воздействие ежедневного употребления клюквы на состояние сердечно-сосудистой системы. Отчет о результатах был опубликован в научном журнале "Food & Function".

Фото: "cranberries" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Исследование включало 45 здоровых мужчин, которые были разделены на две группы. Одна группа потребляла 9 граммов лиофилизированного клюквенного порошка в день, что эквивалентно 100 граммам свежей клюквы, а другая группа получала плацебо. Этот период наблюдения продолжался месяц.

По результатам клинического исследования, участники, потребляющие клюкву, показали значительное улучшение в технологии стресс-теста эластичности сосудов, известной как опосредованная потоком дилатация (FMD).

Это свидетельствовало об усовершенствовании функции сердца и кровеносных сосудов. FMD является чувствительным показателем риска сердечно-сосудистых заболеваний, измеряющим, как сосуды расширяются при увеличении кровотока.

«Увеличение содержания полифенолов и метаболитов в кровотоке и связанные с этим улучшения в опосредованном потоком расширении после употребления клюквы подчеркнули важную роль клюквы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Тот факт, что эти улучшения в сердечно-сосудистой системе были замечены с количеством клюквы, которое можно разумно употреблять ежедневно, делает ягоду важным продуктом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для общественности», – отметила автор исследования Ана Родригес-Матеос.

Одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний является низкое потребление ягод, фруктов и овощей. Все больше доказательств свидетельствует о пользе полифенолов из ягод для здоровья сердца.

Клюква имеет уникальный биоактивный профиль, который отличается от других ягод, благодаря присутствию проантоцианидинов типа А. Эти вещества обладают выдающимися свойствами в сравнении с полифенолами, содержащимися в большинстве других фруктов.

Итоговые результаты исследования показали, что включение клюквы в здоровое питание может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний путем улучшения состояния кровеносных сосудов.

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