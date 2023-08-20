Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов: рацион из мяса на гриле без овощей притягивает рак

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последние исследования подтверждают, что включение клетчатки в рацион связано с снижением вероятности возникновения онкологических заболеваний и риска смерти от трёх серьёзных недугов: рака кишечника, лёгких и предстательной железы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Фото: "Vegetables" by Martin Cathrae is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений", - отметил специалист в своём telegram-канале.

Следовательно, наличие клетчатки в питании имеет важное значение для поддержания нормальной функции кишечника, особенно когда рацион содержит овощи, которые являются хорошим источником данного волокна. Опасно, когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени.

Достаточное присутствие овощей в рационе снижает риски воспаления в кишечнике.

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