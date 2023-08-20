Последние исследования подтверждают, что включение клетчатки в рацион связано с снижением вероятности возникновения онкологических заболеваний и риска смерти от трёх серьёзных недугов: рака кишечника, лёгких и предстательной железы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений", - отметил специалист в своём telegram-канале.
Следовательно, наличие клетчатки в питании имеет важное значение для поддержания нормальной функции кишечника, особенно когда рацион содержит овощи, которые являются хорошим источником данного волокна. Опасно, когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени.
Достаточное присутствие овощей в рационе снижает риски воспаления в кишечнике.
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