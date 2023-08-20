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Секреты здоровых глаз: Как на них влияет рацион

2:27
Здоровье

Здоровье глаз играет важную роль в общем физическом благополучии человека.

Секреты здоровых глаз: Как на них влияет рацион
Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Оптимальное зрение не только обеспечивает возможность наслаждаться окружающим миром, но и служит предупреждением серьезных глазных заболеваний.

В этой статье мы рассмотрим, как правильный рацион может содействовать улучшению зрения и уменьшению риска развития проблем.

Зрение и питание: Важная связь

Специалисты в области здоровья глаз утверждают, что существует определенная связь между питанием и состоянием глаз. Недостаток определенных питательных веществ может привести к ухудшению зрения и увеличению риска развития различных глазных заболеваний.

Жиры и зрение: Открытия исследования

Недавнее исследование, опубликованное в журнале "Archives of Ophthalmology", выявило интересную связь между типами жиров и здоровьем глаз. Ученые обнаружили, что определенные жиры могут оказывать негативное воздействие на зрение человека.

Разновидности жиров и их влияние

Исследование подчеркнуло важность различных типов жиров в рационе. В частности, растительные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, а также линолевая кислота имеют влияние на здоровье глаз. Более 300 участников исследования в возрасте от 55 до 80 лет были вовлечены в исследование прогрессирующей дегенерации желтого пятна.

Опасности нездорового питания

Исследование показало, что чрезмерное потребление жирной пищи, такой как маргарин, шоколад, пирожные и печенье, может негативно повлиять на состояние глаз. Эти продукты часто содержат жиры, сильно обработанные на производстве, что может нанести вред зрению. Даже такие продукты, как арахисовое масло, картофельные чипсы и картофель фри, могут оказаться опасными для здоровья глаз.

Забота о зрении через правильное питание

Чтобы обеспечить зрение на долгие годы, важно заботиться о своем питании. Ограничение потребления жирной и обработанной пищи может снизить риск возникновения проблем с глазами. Рекомендуется включать в рацион больше пищи, богатой питательными веществами, такими как фрукты, овощи, орехи и рыба, богатая Омега-3 жирными кислотами.

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Вот что меня Спасло после 2-х приёмов. Как восстановить и усилить зрение дома
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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