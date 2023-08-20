Безопасное потребление тунца: Советы и рекомендации

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня мы разберемся, как безопасно наслаждаться тунцом, учитывая его содержание ртути.

Этот высокотоксичный металл может нанести вред здоровью, однако наши эксперты предоставят вам советы по выбору продукта и безопасным порциям для употребления.

Консервированный тунец: более низкий уровень ртути

Консервированный тунец — отличный выбор для любителей этой рыбы. Он обладает более низким уровнем ртути по сравнению со свежим филе. При консервации используются молодые виды рыбы, что способствует снижению содержания ртути. Такой подход гарантирует безопасность вашего питания.

Рекомендуемое потребление

Согласно исследованиям, проведенным австралийскими учеными, определены безопасные нормы употребления консервированного тунца.

В зависимости от веса вашего тела и вида тунца, вы можете употреблять от 25 до 35 банок в неделю. Это предельное количество, обеспечивающее вашему организму необходимое питание без риска передозировки ртутью.

Происхождение ртути в рыбе

Ртуть — естественный элемент окружающей среды, но она может накапливаться в рыбе, особенно в хищных видах. Процесс накопления начинается с мелкой рыбы, которая попадает в рацион средних видов, затем те, в свою очередь, становятся добычей для крупных рыб, которые попадают на наши столы.

Чем больше размер рыбы, тем выше концентрация ртути.

Опасность метилртути

Основной опасностью является метилртуть — нейротоксин, который образуется бактериями в воде и отложениях. Этот вредный элемент содержится в большей части ртути в рыбе. Поэтому важно следить за уровнем потребления рыбы.

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Советы потребителям: как выбрать консервированного тунца? (30.11.15)