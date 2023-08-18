Сексолог: для восстановления либидо мужчинам нужно поддерживать сексуальную активность

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сексолог-психолог Светлана Фаст рассказала, при помощи чего можно усилить сексуальное влечение у мужчин.

Фото: "Kissing" by Scinern is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркнула, что залог хорошей сексуальной формы — поддержание регулярной половой активности. Ведь если не пользоваться любой функцией организма, она "засыпает", пишет Газета.Ru.

"Необходимо проявлять либидо не только в половом акте, но и более многогранно: телесные практики, фантазии, флирт, секстинг, ласки c партнером", — сообщила Фаст.

Также сексолог посоветовала чаще использовать косметику и эфирные масла с афродизиаками для повышения влечения у мужчин. Особенно врач выделила в этом плане эфирные масла пачули, иланг-иланга и имбиря.

Помимо этого, эксперт порекомендовала почаще экспериментировать, находя на теле мужчины его собственные чувственные зоны, стимуляция которых будет доставлять ему дополнительное удовольствие.

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