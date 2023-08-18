Сексолог-психолог Светлана Фаст рассказала, при помощи чего можно усилить сексуальное влечение у мужчин.
Эксперт подчеркнула, что залог хорошей сексуальной формы — поддержание регулярной половой активности. Ведь если не пользоваться любой функцией организма, она "засыпает", пишет Газета.Ru.
"Необходимо проявлять либидо не только в половом акте, но и более многогранно: телесные практики, фантазии, флирт, секстинг, ласки c партнером", — сообщила Фаст.
Также сексолог посоветовала чаще использовать косметику и эфирные масла с афродизиаками для повышения влечения у мужчин. Особенно врач выделила в этом плане эфирные масла пачули, иланг-иланга и имбиря.
Помимо этого, эксперт порекомендовала почаще экспериментировать, находя на теле мужчины его собственные чувственные зоны, стимуляция которых будет доставлять ему дополнительное удовольствие.
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