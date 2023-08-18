Доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус оценил ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ она выросла на 80 процентов, а смертность достигает 2500 человек в день.
Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей заметил, что это не так уж много. Общую динамику он назвал, скорее, положительной.
Однако заболевание может и измениться, добавил врач. По его словам, сейчас нужно предупреждать распространение инфекции и принимать профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
Смысла в массовом тестировании на коронавирус нет, однако население должно всё же проявлять сознательность — оставаться дома и носить медицинские маски в случае простуды, заключил собеседник издания.
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