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Врач Продеус оценил ситуацию с коронавирусом в мире: массовое тестирование не нужно

0:52
Здоровье

Доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус оценил ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ она выросла на 80 процентов, а смертность достигает 2500 человек в день.

Врач Продеус оценил ситуацию с коронавирусом в мире: массовое тестирование не нужно
Фото: официальный сат минздрава России

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей заметил, что это не так уж много. Общую динамику он назвал, скорее, положительной.

Однако заболевание может и измениться, добавил врач. По его словам, сейчас нужно предупреждать распространение инфекции и принимать профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Смысла в массовом тестировании на коронавирус нет, однако население должно всё же проявлять сознательность — оставаться дома и носить медицинские маски в случае простуды, заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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