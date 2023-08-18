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В Европе хотят снова ввести ограничения на туризм, в связи с новым вариантом коронавируса

1:45
Здоровье

"Призрак COVID-19" снова охватывает Европу — по крайней мере, появились публикации и упоминания о возможном возвращении ограничений в связи с распространением нового варианта вируса.

В Европе хотят снова ввести ограничения на туризм, в связи с новым вариантом коронавируса
Фото: "COVID Response" by @USArmy is licensed under CC BY 2.0.

Согласно сообщениям издания "Красная Весна", ссылающегося на GB News, Великобритания высказала обеспокоенность идеей о введении новых ковидных мер, особенно связанных с туризмом. Это связано с появлением нового варианта коронавируса, который получил имя BA. X. Хотя пока нет официального подтверждения, утверждается, что этот вариант был обнаружен в Дании и Израиле.

Доктор Триша Гринхал, эксперт по первичной медико-санитарной помощи из Оксфордского университета, призывает снова носить маски. Однако профессор Кристина Пейджел из Университетского колледжа Лондона указывает на различия между новым вариантом и предыдущими штаммами, особенно Omicron. Этот новый вариант имеет значительное количество новых мутаций.

Важно отметить, что этот новый вариант отличается от штамма EG.5.1, который недавно распространялся в разных странах, включая США. EG.5.1 был назван Всемирной организацией здравоохранения "интересным вариантом", что указывает на его распространение.

Не так давно российское минобороны объявило о том, что США начали готовиться к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов. Информация по этому поводу поступила от начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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