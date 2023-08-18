Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы
Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве
В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с более чем 30 мутациями в гене

Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук

1:53
Здоровье

Патологический тремор может возникнуть из-за черепно-мозговой травмы, психопатологии, заболеваний мозжечка и болезни Паркинсона, других неврологических нарушений.

Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
Фото: "Xinjiang lamb skewers on the barbecue" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналистка aif.ru взяла интервью у доктора Инги Валентировой, врача-невролога из Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Врач подчеркнула, что болезнь Паркинсона можно распознать по следующим симптомам: усиленное дрожание конечностей, челюсти или головы; замедленные движения; спазмы мышц туловища, рук и ног; нарушение координации движений, даже до потери равновесия. Однако данное заболевание не поддается полному излечению, и врачи могут лишь улучшить качество жизни пациента при помощи лекарств.

Человек также может столкнуться с эссенциальным тремором, который может проявиться как у подростков, так и у людей к 40 годам. Врач отмечает, что хотя этот вид тремора не опасен для жизни, он может вызвать психосоциальные проблемы, так как пациент начинает избегать социальных контактов и становится раздражительным и конфликтным.

Валентирова пояснила, что основной причиной эссенциального тремора является наследственность по аутосомно-доминантному типу. Среди других факторов, способствующих его развитию, длительный контакт с определенными веществами, такими как свинец, ртуть, марганец, мышьяк, а также пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам и большим дозам кофеина. Важно отметить, что избыток в пище алкалоида b-карболина, который может образовываться при жарке мяса на высокой температуре, также может вызвать тремор. Врач советует уменьшить потребление такой пищи, как шашлыки, чтобы снизить риск.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ШАШЛЫК. Польза и вред шашлыка для организма человека!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Последние материалы
Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео
Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук
Российская компания теперь владеет британским заводом автокатализаторов в Красноярске
DPA: Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы
Третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
В Геленджике пожарные потушили возгорание в лесничестве
В Казани женщина убила пенсионерку после трудоустройства
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с более чем 30 мутациями в гене
Американские учёные нашли простой путь к здоровью сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников