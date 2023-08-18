Врач рассказала, почему из-за шашлыка возникает тремор рук

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Патологический тремор может возникнуть из-за черепно-мозговой травмы, психопатологии, заболеваний мозжечка и болезни Паркинсона, других неврологических нарушений.

Фото: "Xinjiang lamb skewers on the barbecue" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналистка aif.ru взяла интервью у доктора Инги Валентировой, врача-невролога из Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Врач подчеркнула, что болезнь Паркинсона можно распознать по следующим симптомам: усиленное дрожание конечностей, челюсти или головы; замедленные движения; спазмы мышц туловища, рук и ног; нарушение координации движений, даже до потери равновесия. Однако данное заболевание не поддается полному излечению, и врачи могут лишь улучшить качество жизни пациента при помощи лекарств.

Человек также может столкнуться с эссенциальным тремором, который может проявиться как у подростков, так и у людей к 40 годам. Врач отмечает, что хотя этот вид тремора не опасен для жизни, он может вызвать психосоциальные проблемы, так как пациент начинает избегать социальных контактов и становится раздражительным и конфликтным.

Валентирова пояснила, что основной причиной эссенциального тремора является наследственность по аутосомно-доминантному типу. Среди других факторов, способствующих его развитию, длительный контакт с определенными веществами, такими как свинец, ртуть, марганец, мышьяк, а также пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам и большим дозам кофеина. Важно отметить, что избыток в пище алкалоида b-карболина, который может образовываться при жарке мяса на высокой температуре, также может вызвать тремор. Врач советует уменьшить потребление такой пищи, как шашлыки, чтобы снизить риск.

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ШАШЛЫК. Польза и вред шашлыка для организма человека!