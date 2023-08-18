В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с более чем 30 мутациями в гене

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Великобритании был обнаружен вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более чем 30 мутациями в гене, кодирующем шиповидные белки вируса. Эту информацию распространило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Фото: "COVID Response" by @USArmy is licensed under CC BY 2.0.

Заместитель руководителя агентства, Мира Чанд, заявила:

"Мы осведомлены о появлении в Великобритании варианта BA.2.86. UKHSA анализирует ситуацию и будет предоставлять дополнительную информацию по мере развития событий".

Согласно сообщению газеты The Guardian, этот вариант коронавируса впервые был выявлен в Израиле. Затем он был обнаружен в Дании и США. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что начала мониторинг за вариантом BA.2.86 и включила его в список "вариантов, находящихся под наблюдением", так как в геноме вируса содержится значительное количество мутаций.

На данный момент наиболее распространенными в мире вариантами коронавируса являются XBB.1.16 и EG.5. Они были выявлены соответственно в 101 и 50 странах и признаны ВОЗ "вариантами, вызывающими интерес".

Специалисты считают, что вариант BA.2.86, скорее всего, не будет так же смертоносен, как некоторые предыдущие штаммы, такие как "дельта" или "омикрон". Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона, Франсуа Баллу, выразил мнение, что даже в худшем сценарии этот вариант не вызовет такое количество тяжелых случаев и смертей, как это было ранее во время распространения штаммов "альфа", "дельта" или "омикрон". Он также отметил, что большинство британцев уже либо привиты, либо переболели, что способствует общей иммунности населения.

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