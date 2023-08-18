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Врач Беляева: не комбинируйте белковую пищу с сахаром и крахмалом

1:24
Здоровье

В ходе интервью врач Беляева рассказала о том, какие продукты следует избегать вместе при составлении блюд. Одним из примеров неправильного сочетания, который она привела, является сочетание рыбы или мяса с картофелем. Врач подчеркнула, что в данном случае речь идет о соединении продуктов, содержащих белки и крахмал, которые перевариваются разными частями пищеварительной системы.

Врач Беляева: не комбинируйте белковую пищу с сахаром и крахмалом
Фото: "Grilled meat and smoke." by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.

"Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, что создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт", — поделилась Мария Беляева с изданием "Подмосковье сегодня".

Белковые продукты лучше не совмещать с быстрыми углеводами, поэтому стоит избегать их сочетания с крахмалосодержащими продуктами и сахаром, отметила медицинская специалистка. Она также советует избегать комбинирования сладких фруктов и пищи с высоким содержанием сахара с белковой пищей. Кроме того, следует избегать сочетания продуктов, содержащих разные виды белков, в одном приеме пищи. Согласно эксперту, белковые продукты лучше всего сочетать с овощами. Однако исключение составляет молоко, содержащее много белка. Его следует употреблять отдельно от других продуктов из-за особенностей его переваривания, пояснила врач.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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