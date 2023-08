Врач Беляева: не комбинируйте белковую пищу с сахаром и крахмалом

Your browser does not support the audio element.

В ходе интервью врач Беляева рассказала о том, какие продукты следует избегать вместе при составлении блюд. Одним из примеров неправильного сочетания, который она привела, является сочетание рыбы или мяса с картофелем. Врач подчеркнула, что в данном случае речь идет о соединении продуктов, содержащих белки и крахмал, которые перевариваются разными частями пищеварительной системы.

Фото: "Grilled meat and smoke." by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.