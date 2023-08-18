Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полиция задержала нападавших на нижегородцев хулиганов
Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней
Семья удушившейся на горке девочки требует 13 миллионов от садика
В Краснодарском крае главу службы муниципального заказа осудили за взятки
В Нижнем Тагиле голый мужчина гулял по улицам
Свиньи атаковали и перерыли кладбище в Екатеринбурге
Потеряны три «Леопарда»: американский наемник рассказал о столкновениях с Россией
В Надыме собаки помешали посадке самолета
В Оренбургской области охранник дома престарелых забил до смерти постояльца

Названы пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса

1:21
Здоровье

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский выявил пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса, как сообщает Woman. ru.

Названы пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса
Фото: "weight loss sad face" by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Одной из таких ошибок, по его мнению, является чрезмерный энтузиазм.

"Слишком интенсивный тренировочный режим для новичка излишне изнуряет организм и может привести к перетренированности. Это, в свою очередь, может вызвать хронические мышечные боли, увеличение веса, а также даже симптомы, такие как боли и тошнота", — подчеркнул специалист.

Другой проблемой, выделенной Каневским, являются вредные привычки и несоблюдение баланса в питании. Он подчеркнул, что качество тренировок и процесс восстановления после них сильно зависят от правильного питания.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность уделения внимания всем аспектам — регулярным тренировкам, сбалансированному питанию и полноценному отдыху. Он отметил, что системный подход играет ключевую роль.

"Чтобы достичь заметных результатов как в наборе мышечной массы, так и в похудении, следует придерживаться стандартного числа тренировок: три тренировки в неделю", — добавил Каневский.

Он также подчеркнул, что каждая тренировка должна длиться не менее часа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПРОСТЫЕ И ЛЕНИВЫЕ СПОСОБЫ ПОХУДЕТЬ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Последние материалы
Житель Ижевска украл у банка два миллиона рублей
Собиравшая деньги для ВСУ Ани Лорак собирается давать концерты в РФ
Главы МИД Дании и Китая подписали новую программу партнерства
Роспотребнадзор: яблочные семечки вызывают отравление организма
В Ростовской области зафиксирован свежий очаг африканской чумы свиней
Рэпер Джарахов выступит на Суперкубке России по мини-футболу
Эксперт Муртазин: новый Р-ФОН отстаёт на восемь лет
В России гипермаркеты OBI получат новое название - Domus
В Апулии на частном пляже посетителям не разрешали есть принесенную с собой еду
Запад сейчас решает, что выторговать у Москвы за сдачу Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников