Названы пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский выявил пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса, как сообщает Woman. ru.

Фото: "weight loss sad face" by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Одной из таких ошибок, по его мнению, является чрезмерный энтузиазм.

"Слишком интенсивный тренировочный режим для новичка излишне изнуряет организм и может привести к перетренированности. Это, в свою очередь, может вызвать хронические мышечные боли, увеличение веса, а также даже симптомы, такие как боли и тошнота", — подчеркнул специалист.

Другой проблемой, выделенной Каневским, являются вредные привычки и несоблюдение баланса в питании. Он подчеркнул, что качество тренировок и процесс восстановления после них сильно зависят от правильного питания.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность уделения внимания всем аспектам — регулярным тренировкам, сбалансированному питанию и полноценному отдыху. Он отметил, что системный подход играет ключевую роль.

"Чтобы достичь заметных результатов как в наборе мышечной массы, так и в похудении, следует придерживаться стандартного числа тренировок: три тренировки в неделю", — добавил Каневский.

Он также подчеркнул, что каждая тренировка должна длиться не менее часа.

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