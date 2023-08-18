Названы пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский выявил пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса, как сообщает Woman. ru.
Одной из таких ошибок, по его мнению, является чрезмерный энтузиазм.
"Слишком интенсивный тренировочный режим для новичка излишне изнуряет организм и может привести к перетренированности. Это, в свою очередь, может вызвать хронические мышечные боли, увеличение веса, а также даже симптомы, такие как боли и тошнота", — подчеркнул специалист.
Другой проблемой, выделенной Каневским, являются вредные привычки и несоблюдение баланса в питании. Он подчеркнул, что качество тренировок и процесс восстановления после них сильно зависят от правильного питания.
Кроме того, эксперт подчеркнул важность уделения внимания всем аспектам — регулярным тренировкам, сбалансированному питанию и полноценному отдыху. Он отметил, что системный подход играет ключевую роль.
"Чтобы достичь заметных результатов как в наборе мышечной массы, так и в похудении, следует придерживаться стандартного числа тренировок: три тренировки в неделю", — добавил Каневский.
Он также подчеркнул, что каждая тренировка должна длиться не менее часа.
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