Трансжиры — это, без сомнения, самый опасный и вредный тип жиров, сильнейший канцероген, рассказывает читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
"Существуют искусственные и природные трансжиры. Первые получаются промышленным способом, а природные трансжиры вырабатываются бактериями в кишечнике жвачных животных. В итоге мы имеем природные трансжиры в мясе и молочных продуктах.
К примеру, в сливочном масле 5% природных трансжиров. Важно понимать, что в молочных и животных продуктах, кроме трансжиров, содержатся еще и насыщенные животные жиры. Получаем мощное сочетание вредных канцерогенных веществ, при регулярном чрезмерном употреблении которых мы имеем сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, атеросклероз", — отмечает диетолог.
Потребление трансжиров снижает мужскую и женскую фертильность, увеличивает более чем на 30% риск смерти от любой причины. В России и странах Таможенного союза законодательно введено ограничение в 2% на содержание трансжиров в любых растительных маслах, маргаринах, заменителях молочного жира, спредах, что обеспечивает полностью безопасное потребление этих продуктов.
"Важно ввести дополнительную маркировку продуктов с трансжирами и полный запрет промышленных трансжиров. К сожалению, по-прежнему сильно насыщен трансжирами любой фастфуд. Не стоит употреблять такую пищу в принципе, ее колоссальный вред научно доказан. При регулярном злоупотреблении фастфудом проблемы со здоровьем вам обеспечены", — резюмирует диетолог.
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