Трансжиры — это, без сомнения, самый опасный и вредный тип жиров, сильнейший канцероген, рассказывает читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Существуют искусственные и природные трансжиры. Первые получаются промышленным способом, а природные трансжиры вырабатываются бактериями в кишечнике жвачных животных. В итоге мы имеем природные трансжиры в мясе и молочных продуктах.

К примеру, в сливочном масле 5% природных трансжиров. Важно понимать, что в молочных и животных продуктах, кроме трансжиров, содержатся еще и насыщенные животные жиры. Получаем мощное сочетание вредных канцерогенных веществ, при регулярном чрезмерном употреблении которых мы имеем сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, атеросклероз", — отмечает диетолог.