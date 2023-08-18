Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Женщина втёрлась в доверие к участнику СВО и ограбила его
В Сети показали фотографии сгоревшего корабля с 3784 машинами
Салливан заверил, что после подготовки пилотов Украина получит истребители F-16
Жена Александра Овечкина поделилась редкими кадрами с 5-летним сыном Сергеем
Певица Алика Смехова опубликовала кадры в купальнике с отдыха в Испании
Mansory представил "золотой" Lamborghini Urus
Продюсер Яна Рудковская назвала своим приемником сына Николая
Певица Ольга Серябкина поделилась фотографией в бикини
Rebelión: ВСУ так и не смогли занять контролируемые Россией города, несмотря на поддержку Запада

Диетолог рассказал, в каких продуктах есть опасные трансжиры

1:52
Здоровье

Трансжиры — это, без сомнения, самый опасный и вредный тип жиров, сильнейший канцероген, рассказывает читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог рассказал, в каких продуктах есть опасные трансжиры
Фото: pixabay.com

"Существуют искусственные и природные трансжиры. Первые получаются промышленным способом, а природные трансжиры вырабатываются бактериями в кишечнике жвачных животных. В итоге мы имеем природные трансжиры в мясе и молочных продуктах.

К примеру, в сливочном масле 5% природных трансжиров. Важно понимать, что в молочных и животных продуктах, кроме трансжиров, содержатся еще и насыщенные животные жиры. Получаем мощное сочетание вредных канцерогенных веществ, при регулярном чрезмерном употреблении которых мы имеем сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, ожирение, атеросклероз", — отмечает диетолог.

Потребление трансжиров снижает мужскую и женскую фертильность, увеличивает более чем на 30% риск смерти от любой причины. В России и странах Таможенного союза законодательно введено ограничение в 2% на содержание трансжиров в любых растительных маслах, маргаринах, заменителях молочного жира, спредах, что обеспечивает полностью безопасное потребление этих продуктов.

"Важно ввести дополнительную маркировку продуктов с трансжирами и полный запрет промышленных трансжиров. К сожалению, по-прежнему сильно насыщен трансжирами любой фастфуд. Не стоит употреблять такую пищу в принципе, ее колоссальный вред научно доказан. При регулярном злоупотреблении фастфудом проблемы со здоровьем вам обеспечены", — резюмирует диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Последние материалы
Певица Алика Смехова опубликовала кадры в купальнике с отдыха в Испании
Mansory представил "золотой" Lamborghini Urus
Продюсер Яна Рудковская назвала своим приемником сына Николая
Певица Ольга Серябкина поделилась фотографией в бикини
Rebelión: ВСУ так и не смогли занять контролируемые Россией города, несмотря на поддержку Запада
Диетолог рассказал, в каких продуктах есть опасные трансжиры
Царёв: отношение Украины к конфликту должно поменяться осенью, когда страна истечёт кровью
Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на Алану Мамаеву за клевету
До 56 человек возросло число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире
Певица Ханна похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников