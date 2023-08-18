Врач перечислила симптомы отравления волчьей ягодой

Волчья ягода — это плоды кустарников, которые обладают токсическими свойствами. Они содержат ксилостеин, который обладает рвотным и слабительным действием, а также атропин, который вызывает холинолитический делирий, сопровождающийся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://greyandbrianna.com/how-to-grow-wolfberries-and-why-you-should/

Съев всего одну ягоду, возможно, у вас будет пищевое отравление, которое проявляется:

сухостью слизистых носоглотки,

хриплостью голоса,

затрудненным сглатыванием,

расширением зрачков,

снижением остроты ближнего зрения,

головной болью,

тошнотой и рвотой.

"Если вы или ваш ребенок случайно съели волчью ягоду, вам следует незамедлительно прочистить желудок и вызвать скорую помощь. Важно не паниковать и не давать ребенку бегать. Не следует принимать какие-либо медикаменты до приезда скорой помощи, так как это может усугубить состояние отравившегося человека. Если у вас есть возможность, сфотографируйте растение, чтобы медики могли быстрее определить, что произошло", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

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