Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов предложил внедрить выплату в размере 15 000 рублей для граждан, которые своевременно проходят медицинский осмотр. Об этом сообщает "Медицинская Россия".
Это предложение призвано снизить нагрузку на систему здравоохранения. Официальное обращение по данному вопросу было направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.
В своем обращении Чернышов подчеркнул, что выплата должна начисляться автоматически сразу после появления информации о прохождении диспансеризации на портале "Госуслуги".
Он также добавил, что данная инициатива будет иметь позитивное влияние не только на здоровье граждан, но также принесет выгоду работодателям и бюджетам на всех уровнях. Сокращение числа случаев хронических заболеваний приведет к уменьшению числа пропущенных рабочих дней из-за болезни.
Ранее мы писали, что Чернышов предложил освободить доходы пенсионеров со сдачи жилья в аренду от налогов.
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