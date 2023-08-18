Премия за здоровье: вице-спикер Госдумы озвучил идею платить 15 000 рублей за диспансеризацию

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов предложил внедрить выплату в размере 15 000 рублей для граждан, которые своевременно проходят медицинский осмотр. Об этом сообщает "Медицинская Россия".

Фото: "P medicine" by Mysid is licensed under CC BY-SA 3.0.

Это предложение призвано снизить нагрузку на систему здравоохранения. Официальное обращение по данному вопросу было направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

В своем обращении Чернышов подчеркнул, что выплата должна начисляться автоматически сразу после появления информации о прохождении диспансеризации на портале "Госуслуги".

Он также добавил, что данная инициатива будет иметь позитивное влияние не только на здоровье граждан, но также принесет выгоду работодателям и бюджетам на всех уровнях. Сокращение числа случаев хронических заболеваний приведет к уменьшению числа пропущенных рабочих дней из-за болезни.

Ранее мы писали, что Чернышов предложил освободить доходы пенсионеров со сдачи жилья в аренду от налогов.

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Диспансеризация – комплекс мероприятий по отслеживанию состояния здоровья