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Первая помощь при передозировке кофеином

2:06
Здоровье

Кофе — это повседневный энергетик современного человека. Важно помнить, что этот бодрящий напиток содержит психоактивное вещество, как и какао, шоколад, кола, чай и мате. Побочным эффектом употребления этих напитков является учащенное мочеиспускание, тонус мышц, а также стимуляция миокарда и нервной системы, отмечает нутрициолог Анастасия Костомаха.

Первая помощь при передозировке кофеином
Фото: Pic Courtesy: https://www.slashgear.com

"Я советую не превышать трёх чашек кофе средней крепости в день, причем употребление этого напитка нужно сместить в первую половину дня. Оптимальная доза — 2 чашки в день, от такого объема будет только терапевтический эффект, к примеру, стимуляция всей нервной системы профилактирует развитие болезни Альцгеймера", — заявляет специально для Pravda.Ru нутрициолог.

На явную передозировку кофе укажут следующие симптомы:

  • дрожь в конечностях,
  • нервные и резкие движения,
  • усиленный ритм сердца,
  • жар в зоне декольте, шеи и лица,
  • учащенное изнурительное мочеиспускание,
  • спазмы в брюшине,
  • усиленное потоотделение.

В тяжелых случаях развивается психоз, галлюцинация, у пациентов с шизофренией развиваются обострения, возможны аритмия, коллапс клапана, отравление и даже летальный исход.

"Настоятельно рекомендую даже при появлении начальных симптомов не ждать тяжелого развития ситуации, принять простейшие сорбенты (активированный уголь из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса больного, "Полисорб”, "Энтеросгель”).

Идеальная ситуация при передозировке кофеином — это вызов рвоты, но это не всегда реализуемо для больного. Обильное питье простой чистой воды, чтобы снизить концентрацию кофеина и избежать обезвоживания, будет отличной идеей. В случае, если состояние больного ухудшается и всё больше тяжелых симптомов проявляется, рекомендую обратиться за медицинской помощью", — советует Анастасия Костомаха.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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