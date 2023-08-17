Первая помощь при передозировке кофеином

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это повседневный энергетик современного человека. Важно помнить, что этот бодрящий напиток содержит психоактивное вещество, как и какао, шоколад, кола, чай и мате. Побочным эффектом употребления этих напитков является учащенное мочеиспускание, тонус мышц, а также стимуляция миокарда и нервной системы, отмечает нутрициолог Анастасия Костомаха.

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"Я советую не превышать трёх чашек кофе средней крепости в день, причем употребление этого напитка нужно сместить в первую половину дня. Оптимальная доза — 2 чашки в день, от такого объема будет только терапевтический эффект, к примеру, стимуляция всей нервной системы профилактирует развитие болезни Альцгеймера", — заявляет специально для Pravda.Ru нутрициолог.

На явную передозировку кофе укажут следующие симптомы:

дрожь в конечностях,

нервные и резкие движения,

усиленный ритм сердца,

жар в зоне декольте, шеи и лица,

учащенное изнурительное мочеиспускание,

спазмы в брюшине,

усиленное потоотделение.

В тяжелых случаях развивается психоз, галлюцинация, у пациентов с шизофренией развиваются обострения, возможны аритмия, коллапс клапана, отравление и даже летальный исход.

"Настоятельно рекомендую даже при появлении начальных симптомов не ждать тяжелого развития ситуации, принять простейшие сорбенты (активированный уголь из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса больного, "Полисорб”, "Энтеросгель”). Идеальная ситуация при передозировке кофеином — это вызов рвоты, но это не всегда реализуемо для больного. Обильное питье простой чистой воды, чтобы снизить концентрацию кофеина и избежать обезвоживания, будет отличной идеей. В случае, если состояние больного ухудшается и всё больше тяжелых симптомов проявляется, рекомендую обратиться за медицинской помощью", — советует Анастасия Костомаха.

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