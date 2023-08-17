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Диетолог перечислил продукты, которые надо исключить диабетикам

1:58
Здоровье

Больным сахарным диабетом II типа, который имеет более мягкие последствия для организма, важно отказаться от употребления добавленного сахара, отдав предпочтение белковой пище, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог перечислил продукты, которые надо исключить диабетикам
Фото: pixabay.com

"При диабете II типа важно исключить продукты с добавленным сахаром полностью. Внимательно изучайте состав продукта, даже в полезных салатах может быть добавлен сахар, так как его используют и как консервант в том числе, и как усилитель вкуса, в частности, в азиатской кухне", — комментирует эксперт специально для читателей Pravda.Ru.

Если вы обратите внимание на этикетку с составом на сладкой газированной воде, соках или готовой гастрономической продукции, то вы сразу заметите, что там дополнительно добавлено очень много сахара. К примеру, в коле это значение доходит до 25 г сахара на 100 г продукта. Это очень много даже для здорового человек, то есть буквально полстакана сладкой газировки перекроет суточную норму потребления сахара.

Любое варенье или протертые ягоды с сахаром тоже необходимо исключить полностью по этой же причине.

Строго следует убрать продукты с высоким гликемическим индексом:

  • мучное,
  • белый рис,
  • картофель,
  • сладкие овощи и фрукты,

Также необходимо ограничить молочные продукты (молоко до 100 мл в сутки).

"Очень важно употреблять белковую пищу, причем не только животные белки, но и растительные. Это могут быть бобовые, растительное мясо, растительное молоко. Эти новые продукты могут быть прекрасной альтернативой. Важно насыщать свой рацион растительными и животными жирами, такими как растительное масло, орехи, сливочное масло, творог", — резюмирует диетолог.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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