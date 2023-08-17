Диетолог перечислил продукты, которые надо исключить диабетикам

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Больным сахарным диабетом II типа, который имеет более мягкие последствия для организма, важно отказаться от употребления добавленного сахара, отдав предпочтение белковой пище, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: pixabay.com

"При диабете II типа важно исключить продукты с добавленным сахаром полностью. Внимательно изучайте состав продукта, даже в полезных салатах может быть добавлен сахар, так как его используют и как консервант в том числе, и как усилитель вкуса, в частности, в азиатской кухне", — комментирует эксперт специально для читателей Pravda.Ru.

Если вы обратите внимание на этикетку с составом на сладкой газированной воде, соках или готовой гастрономической продукции, то вы сразу заметите, что там дополнительно добавлено очень много сахара. К примеру, в коле это значение доходит до 25 г сахара на 100 г продукта. Это очень много даже для здорового человек, то есть буквально полстакана сладкой газировки перекроет суточную норму потребления сахара.

Любое варенье или протертые ягоды с сахаром тоже необходимо исключить полностью по этой же причине.

Строго следует убрать продукты с высоким гликемическим индексом:

мучное,

белый рис,

картофель,

сладкие овощи и фрукты,

Также необходимо ограничить молочные продукты (молоко до 100 мл в сутки).

"Очень важно употреблять белковую пищу, причем не только животные белки, но и растительные. Это могут быть бобовые, растительное мясо, растительное молоко. Эти новые продукты могут быть прекрасной альтернативой. Важно насыщать свой рацион растительными и животными жирами, такими как растительное масло, орехи, сливочное масло, творог", — резюмирует диетолог.

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