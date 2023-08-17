Уролог: самый неожиданный и действенный способ повысить либидо — наколоть дрова

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы либидо у мужчин оставалось на высоком уровне, им необходимо поддерживать нормальную физическую активность. В этом уверен врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

Фото: "Kissing" by Scinern is licensed under CC BY 2.0.

Врач отметил, что физические нагрузки у представителей сильного пола должны быть адекватными и стабильными. По словам специалиста, это могут быть занятия велоспортом, тренажёры или, ещё лучше — колка дров.

Врач объяснил, что усиленная, но адекватная физическая нагрузка у мужчин на протяжении трёх месяцев помогает на 36% повысить уровень тестостерона.

"Всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%. После ежедневных 15-минутных нагрузок на велотренажере в течение 12 недель повышается уровень тестостерона на 17%", — сообщил Смерницкий, слова которого приводит Газета.Ru.

Уролог напомнил, что вдобавок к физической нагрузке мужчинам важно не забывать и о правильном питании. Им желательно отказаться от большого количества жиров и легкоусвояемых углеводов, способствующих набору лишнего веса. Если обхват талии у мужчин превышает 94 см, у них нарушается гормональный баланс, а уровень тестостерона падает.

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