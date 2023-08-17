Чтобы либидо у мужчин оставалось на высоком уровне, им необходимо поддерживать нормальную физическую активность. В этом уверен врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.
Врач отметил, что физические нагрузки у представителей сильного пола должны быть адекватными и стабильными. По словам специалиста, это могут быть занятия велоспортом, тренажёры или, ещё лучше — колка дров.
Врач объяснил, что усиленная, но адекватная физическая нагрузка у мужчин на протяжении трёх месяцев помогает на 36% повысить уровень тестостерона.
"Всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%. После ежедневных 15-минутных нагрузок на велотренажере в течение 12 недель повышается уровень тестостерона на 17%", — сообщил Смерницкий, слова которого приводит Газета.Ru.
Уролог напомнил, что вдобавок к физической нагрузке мужчинам важно не забывать и о правильном питании. Им желательно отказаться от большого количества жиров и легкоусвояемых углеводов, способствующих набору лишнего веса. Если обхват талии у мужчин превышает 94 см, у них нарушается гормональный баланс, а уровень тестостерона падает.
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