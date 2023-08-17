Онколог Копосов: вероятность развития онкологии увеличивается после 45 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам д. м.н., онколога, заместителя директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павла Копосова, вероятность возникновения рака у человека возрастает после 45 лет.

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"Со временем ткани изнашиваются, а иммунитет перестает эффективно справляться с клетками, в которых происходят мутации. Каждый день в нашем организме образуются миллионы таких клеток, каждая из них впоследствии может стать злокачественной. Но иммунитет эффективно уничтожает их до определенного момента", — рассказал Копосов, которого цитирует Газета.Ru.

При этом врач отметил, что никто не знает, когда и каким образом в организме происходит этот самый роковой сбой. При этом он подчеркнул, что с возрастом вероятность такого сбоя становится выше, учитывая то, что большинство онкологических больных — это пожилые люди возраста 60+.

Провоцирует развитие онкологии не только возраст, но также и другие негативные факторы, такие как курение, вирусы папилломы человека и гепатита, избыточная инсоляция, которые имеют накопительный эффект.

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