Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург призывает людей старше 60 лет исключить некоторые продукты из своего рациона.
"При соблюдении диеты в первую очередь важно избавиться от сахара. Сахар — это то, что способствует нашему старению. Также следует убрать 'плохие' жиры, такие как маргарин, различные виды печенья, чипсы, кондитерские изделия и подсолнечное масло", — поделился он в своем блоге.
Этот специалист отмечает, что избыточное потребление сладкой и жирной пищи, а также недостаток физической активности и ожирение приводят к инсулинорезистентности, которая наблюдается у 8 из 10 людей старше 60 лет.
Это означает, что уровень инсулина в крови становится избыточным, что способствует развитию таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и различные виды рака.
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