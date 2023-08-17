Диетолог Гинзбург назвал самые опасные продукты для пожилых людей

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург призывает людей старше 60 лет исключить некоторые продукты из своего рациона.

Фото: "Sweet Sunday, Ice Cream Edition [162/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

"При соблюдении диеты в первую очередь важно избавиться от сахара. Сахар — это то, что способствует нашему старению. Также следует убрать 'плохие' жиры, такие как маргарин, различные виды печенья, чипсы, кондитерские изделия и подсолнечное масло", — поделился он в своем блоге.

Этот специалист отмечает, что избыточное потребление сладкой и жирной пищи, а также недостаток физической активности и ожирение приводят к инсулинорезистентности, которая наблюдается у 8 из 10 людей старше 60 лет.

Это означает, что уровень инсулина в крови становится избыточным, что способствует развитию таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и различные виды рака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.