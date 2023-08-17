В США начали подготовку к новой пандемии

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последних новостях сообщается, что, помимо Всемирной организации здравоохранения, российское Минобороны также высказало опасения относительно будущей глобальной эпидемии, пишет Турпром.

Фото: thejakartapost. com

Сообщается, что США начали подготовку к следующей пандемии и активно изучают новые мутации вирусов. Ведущий эксперт в области войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что возможный "перезапуск" пандемии может привести к серьезным последствиям для туризма, и турбизнес рискует разориться.

Отмечается, что существует опасность использования биологических технологий в агрессивных целях и для создания кризисных ситуаций. В июле 2023 года было объявлено о создании Управления по подготовке к пандемиям и политике реагирования в США. Этим ведомством будет руководить специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности, генерал-майор ВВС в отставке Пол Фридрихс.

Стоит напомнить, как началась пандемия коронавируса. Первые случаи нового заболевания были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем вирус быстро распространился за пределы Китая, вызывая глобальную эпидемию. Споры о происхождении вируса — искусственном или естественном — до сих пор продолжаются.

СМИ также сообщают, что организация EcoHealth Alliance с 2015 года изучала летучих мышей и коронавирусы, которые могут переходить на человека. В октябре 2019 года Университет Джонса Хопкинса провел учения под названием "Ивент-201", на которых смоделировали ситуацию эпидемии неизвестного коронавируса, который, предположительно, мог передаться от летучих мышей к человеку через промежуточного хозяина — свинью. Впрочем, несмотря на такие подготовительные меры, США столкнулись с высоким числом заболевших COVID-19, что отразилось на статистике их заболеваемости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мировой туризм: "Наша сила в единстве"