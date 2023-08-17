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Пенсионерке, которая три года не могла глотать, сделали операцию через рот

Здоровье

Медики в Удмуртии выполнили операцию на пищеводе перорально. Пациентка, которой уже исполнилось 75 лет, в течение трёх лет мучилась из-за проблем с глотанием и не могла принимать пищу. Вначале у неё появилось легкое покалывание в горле, затем появились боли во время еды, и после каждого приема пищи возникали рвотные позывы. Состояние ухудшилось настолько, что женщина почти прекратила употребление пищи, пила лишь холодную воду.

Пенсионерке, которая три года не могла глотать, сделали операцию через рот
Фото: Илья Ефимович Репин. lj.rossia. org/users/john_petrov/864789.html

Специалисты установили у пациентки диагноз "ахалазия пищевода". Это расстройство моторной функции, поражающее мышечные структуры органа, включая нижний пищеводный сфинктер. По словам представителей Минздрава Удмуртской республики, при данном заболевании пациент испытывает трудности с пищеварением из-за спазма мышц пищевода. Однако консервативное лечение в этом случае оказывается малоэффективным, а традиционная хирургическая операция является весьма травматичной.

Специалисты из Республиканской клинической больницы №1 приняли решение провести малоинвазивное эндоскопическое вмешательство на пищеводе пациентки через ротовую полость, с рассечением мышц.

Эта операция была выполнена совместно с медиками из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

Процедура заняла полтора часа и прошла успешно. Уже на третий день после операции женщина смогла нормально употреблять пищу — как жидкие, так и твердые продукты. В настоящее время пациентку выписали из больницы, и она продолжает процесс восстановления.

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Ахалазия кардии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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