Пенсионерке, которая три года не могла глотать, сделали операцию через рот

Медики в Удмуртии выполнили операцию на пищеводе перорально. Пациентка, которой уже исполнилось 75 лет, в течение трёх лет мучилась из-за проблем с глотанием и не могла принимать пищу. Вначале у неё появилось легкое покалывание в горле, затем появились боли во время еды, и после каждого приема пищи возникали рвотные позывы. Состояние ухудшилось настолько, что женщина почти прекратила употребление пищи, пила лишь холодную воду.

Фото: Илья Ефимович Репин. lj.rossia. org/users/john_petrov/864789.html

Специалисты установили у пациентки диагноз "ахалазия пищевода". Это расстройство моторной функции, поражающее мышечные структуры органа, включая нижний пищеводный сфинктер. По словам представителей Минздрава Удмуртской республики, при данном заболевании пациент испытывает трудности с пищеварением из-за спазма мышц пищевода. Однако консервативное лечение в этом случае оказывается малоэффективным, а традиционная хирургическая операция является весьма травматичной.

Специалисты из Республиканской клинической больницы №1 приняли решение провести малоинвазивное эндоскопическое вмешательство на пищеводе пациентки через ротовую полость, с рассечением мышц.

Эта операция была выполнена совместно с медиками из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

Процедура заняла полтора часа и прошла успешно. Уже на третий день после операции женщина смогла нормально употреблять пищу — как жидкие, так и твердые продукты. В настоящее время пациентку выписали из больницы, и она продолжает процесс восстановления.

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Ахалазия кардии