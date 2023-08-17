В Оренбурге наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Оренбурге наблюдается увеличение числа детей, заразившихся коклюшем. Согласно информации, предоставленной главным врачом областной инфекционной больницы Андреем Поповым, трое детей оказались в реанимации. Об этом сообщает 56orb.ru.

Фото: Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Коклюш представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательные пути и вызывающее приступы спазматического кашля. Агентами, вызывающими данное заболевание, являются бактерии в форме палочек, которые неустойчивы во внешней среде.

"На данный момент мы лечим четверых младенцев, заболевших вскоре после рождения. Трое из них прошли лечение в реанимационном отделении", — сообщает главный врач инфекционной больницы.

У детей постарше симптомы коклюша проявляются в виде продолжительного кашля, однако их общее состояние остается удовлетворительным. У младенцев, заболевание протекает в тяжёлой форме: с приступами кашля, вплоть до остановки дыхания, и с развитием различных осложнений (гипоксический энцефалопатия, пневмония и другие).

Характерными признаками коклюша являются:

сухой кашель;

головные боли;

недомогание;

судороги и припадки, связанные с остановкой дыхания;

насморк;

рвота после приступов кашля.

"Всем детям, достигшим трёх месяцев и не перенесшим коклюш, рекомендуется делать вакцинацию против данного заболевания. Для поддержания иммунитета рекомендуется проводить повторную вакцинацию в возрасте 18 месяцев. Вакцинация позволяет либо предотвратить заболевание в половине случаев (у 70-80% случаев), либо смягчить его течение", — подчеркивает главный врач Андрей Попов.

Напомним, что в Оренбурге также отмечены случаи другой серьёзной болезни — кори. Заболевшие были выявлены в семи административных районах. Очаги инфекции сохраняются в районах Орск, Новоорск и Первомайск. Рост заболеваемости корью в регионе начался в конце прошлого года и продолжается в настоящее время.

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