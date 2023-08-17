Распространение детского ожирения в России и по всему миру приобрело характер пандемии. Это заявление было сделано доктором педиатром из Томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Светланой Станкевич. Об этом сообщает tomsk.mk.ru.
"Здоровье маленьких российских граждан находится под угрозой ухудшения. В настоящее время наблюдается резкий рост числа детей, страдающих избыточным весом. Этот рост можно охарактеризовать как геометрическую прогрессию", — отметила Станкевич, подчеркнув, что причин детского ожирения существует несколько, и на первом месте из них — недостаточная физическая активность.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на которую ссылается педиатр из Томска, около 80% детей и подростков во всем мире не получают достаточного количества физической активности.
"Дети, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как их сердечная мышца становится крепче, а сосуды приобретают большую эластичность", — подчеркнула доктор.
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