Врач Светлана Станкевич рассказала томичам об ожирении детей

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространение детского ожирения в России и по всему миру приобрело характер пандемии. Это заявление было сделано доктором педиатром из Томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Светланой Станкевич. Об этом сообщает tomsk.mk.ru.

Фото: David Shankbone, CC BY-SA 3.0

"Здоровье маленьких российских граждан находится под угрозой ухудшения. В настоящее время наблюдается резкий рост числа детей, страдающих избыточным весом. Этот рост можно охарактеризовать как геометрическую прогрессию", — отметила Станкевич, подчеркнув, что причин детского ожирения существует несколько, и на первом месте из них — недостаточная физическая активность.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на которую ссылается педиатр из Томска, около 80% детей и подростков во всем мире не получают достаточного количества физической активности.

"Дети, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как их сердечная мышца становится крепче, а сосуды приобретают большую эластичность", — подчеркнула доктор.

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