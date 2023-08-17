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Врач Светлана Станкевич рассказала томичам об ожирении детей

1:15
Здоровье

Распространение детского ожирения в России и по всему миру приобрело характер пандемии. Это заявление было сделано доктором педиатром из Томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Светланой Станкевич. Об этом сообщает tomsk.mk.ru.

Врач Светлана Станкевич рассказала томичам об ожирении детей
Фото: David Shankbone, CC BY-SA 3.0

"Здоровье маленьких российских граждан находится под угрозой ухудшения. В настоящее время наблюдается резкий рост числа детей, страдающих избыточным весом. Этот рост можно охарактеризовать как геометрическую прогрессию", — отметила Станкевич, подчеркнув, что причин детского ожирения существует несколько, и на первом месте из них — недостаточная физическая активность.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на которую ссылается педиатр из Томска, около 80% детей и подростков во всем мире не получают достаточного количества физической активности.

"Дети, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как их сердечная мышца становится крепче, а сосуды приобретают большую эластичность", — подчеркнула доктор.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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