Врач-подолог: трещины на пятках могут сигнализировать о болезнях щитовидки и сахарном диабете

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трещины на пятках могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, сообщила врач-подолог Анжелика Койнова.

Фото: "Sandy Feet" by Tobias Lindman is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт обратила внимание, что трещины часто образуются не только на пятках, но также на пальцах ног и между ними на фоне повышенной сухости или влажности кожи.

"Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения", — отметила Койнова, которую цитирует Газета. Ru.

Также кожа на пятках может трескаться на фоне деформации стопы на фоне плоскостопия, малоподвижного образа жизни, неправильной обуви.

Подолог сказала, что с неглубокими трещинами можно справиться при помощи пемзы, ножных ванночек, пилки и пилинга, которые нужно использовать на сухую, а не влажную кожу.

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