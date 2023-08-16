Трещины на пятках могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, сообщила врач-подолог Анжелика Койнова.
Эксперт обратила внимание, что трещины часто образуются не только на пятках, но также на пальцах ног и между ними на фоне повышенной сухости или влажности кожи.
"Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения", — отметила Койнова, которую цитирует Газета. Ru.
Также кожа на пятках может трескаться на фоне деформации стопы на фоне плоскостопия, малоподвижного образа жизни, неправильной обуви.
Подолог сказала, что с неглубокими трещинами можно справиться при помощи пемзы, ножных ванночек, пилки и пилинга, которые нужно использовать на сухую, а не влажную кожу.
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