Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадры боя: американский Humvee взлетает на воздух после встречи с миной
Врач-подолог: трещины на пятках могут сигнализировать о болезнях щитовидки и сахарном диабете
Украинцы подрались во французской Ницце, приняв друг друга за русских
Стоматолог: отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития кариеса и зубного камня
"Летающая смерть" влетела в группу боевиков армии Украины на БМП
Марков не согласился с заявлением Медведева о мотивах Запада продолжать конфликт на Украине
США и Британия сорвали три попытки договориться о мире, избежать разрушения Украины и массовой гибели людей
Сенатор Джабаров: говоря о "контрнаступлении" и "возвращении Крыма", Зеленский пытается оттянуть агонию
Шукшина произнесла речь на открытии памяника "богоданному" Сталину, заступнику Церкви

Диетолог рассказала о полезных свойствах малинового варенья

0:57
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, в чём плюсы и минусы малинового варенья.

Диетолог рассказала о полезных свойствах малинового варенья
Фото: "Ягода Малина 02" by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалист отметила, что варенье из малины обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.

Соломатина рассказала, что малиновое варенье в народе использовали как кроверазжижающее средство.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, почему нельзя запастись витаминами впрок.

"Хотя, конечно, лекарством его не назовешь: человек физически не съест столько варенья, сколько нужно для получения действительно сильного эффекта", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

Диетолог предупредила, что от употребления варенья следует отказаться диабетикам и людям с лишним весом.

Минусом малинового варенья Соломатина назвала то, что при его приготовлении используется большое количество сахара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Малиновое варенье - Польза и Вред. Полезные свойства малинового варенья. Чем полезно?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
У Путина хорошие позиции перед встречей с Эрдоганом по новой зерновой сделке Любовь Степушова "Кандагарский" вектор развития обречёт Афганистан на новые беды Александр Трубин Как акулы и крокодилы: учёные изобрели лекарство для выращивания зубов Анастасия Жукова
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
Что известно о новой атаке украинских БПЛА по Калужской области?
"Будут удары, будет громко" — военспецы честно оценили защиту Крымского моста
"Будут удары, будет громко" — военспецы честно оценили защиту Крымского моста
Последние материалы
Кадры боя: американский Humvee взлетает на воздух после встречи с миной
Врач-подолог: трещины на пятках могут сигнализировать о болезнях щитовидки и сахарном диабете
Украинцы подрались во французской Ницце, приняв друг друга за русских
Стоматолог: отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития кариеса и зубного камня
"Летающая смерть" влетела в группу боевиков армии Украины на БМП
Марков не согласился с заявлением Медведева о мотивах Запада продолжать конфликт на Украине
США и Британия сорвали три попытки договориться о мире, избежать разрушения Украины и массовой гибели людей
Сенатор Джабаров: говоря о "контрнаступлении" и "возвращении Крыма", Зеленский пытается оттянуть агонию
Шукшина произнесла речь на открытии памяника "богоданному" Сталину, заступнику Церкви
Экс-советник Кучмы Соскин: скоро ВСУ придётся оставить Купянск, Марьинку и Авдеевку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников