Диетолог рассказала о полезных свойствах малинового варенья

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, в чём плюсы и минусы малинового варенья.

Фото: "Ягода Малина 02" by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалист отметила, что варенье из малины обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.

Соломатина рассказала, что малиновое варенье в народе использовали как кроверазжижающее средство.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, почему нельзя запастись витаминами впрок.

"Хотя, конечно, лекарством его не назовешь: человек физически не съест столько варенья, сколько нужно для получения действительно сильного эффекта", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

Диетолог предупредила, что от употребления варенья следует отказаться диабетикам и людям с лишним весом.

Минусом малинового варенья Соломатина назвала то, что при его приготовлении используется большое количество сахара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Малиновое варенье - Польза и Вред. Полезные свойства малинового варенья. Чем полезно?