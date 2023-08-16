Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, в чём плюсы и минусы малинового варенья.
Специалист отметила, что варенье из малины обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.
Соломатина рассказала, что малиновое варенье в народе использовали как кроверазжижающее средство.
Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, почему нельзя запастись витаминами впрок.
"Хотя, конечно, лекарством его не назовешь: человек физически не съест столько варенья, сколько нужно для получения действительно сильного эффекта", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".
Диетолог предупредила, что от употребления варенья следует отказаться диабетикам и людям с лишним весом.
Минусом малинового варенья Соломатина назвала то, что при его приготовлении используется большое количество сахара.
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