Стоматолог: отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития кариеса и зубного камня

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек не чистит зубы перед сном, велика вероятность "нажить" себе массу проблем полости рта, включая кариес, появление зубного камня, заболевания дёсен и появление неприятного запаха изо рта. Об этом напомнила врач-стоматолог и основатель клиники "Smilestudio" Луиза Автандилян.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее", — сказала врач, слова которой приводит Газета.Ru.

Эксперт добавила, что если не счищать зубной налёт вечером, он быстро превратится в плотное отложение — зубной камень.

Также те, кто не чистит зубы на ночь, страдают от галитоза, то есть неприятного запаха изо рта. Он является результатом жизнедеятельности патогенных бактерий, которые беспрепятственно размножаются во рту в течение всей ночи, вырабатывая при этом зловонные химические вещества и кислоты.

И, наконец, плохая гигиена ротовой полости может вылиться в заболевания дёсен, которые также являются следствием появления зубного камня, который, в свою очередь, возникает из мягкого бактериального налёта, отвердеващего в течение ночи.

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