Если человек не чистит зубы перед сном, велика вероятность "нажить" себе массу проблем полости рта, включая кариес, появление зубного камня, заболевания дёсен и появление неприятного запаха изо рта. Об этом напомнила врач-стоматолог и основатель клиники "Smilestudio" Луиза Автандилян.
"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее", — сказала врач, слова которой приводит Газета.Ru.
Эксперт добавила, что если не счищать зубной налёт вечером, он быстро превратится в плотное отложение — зубной камень.
Также те, кто не чистит зубы на ночь, страдают от галитоза, то есть неприятного запаха изо рта. Он является результатом жизнедеятельности патогенных бактерий, которые беспрепятственно размножаются во рту в течение всей ночи, вырабатывая при этом зловонные химические вещества и кислоты.
И, наконец, плохая гигиена ротовой полости может вылиться в заболевания дёсен, которые также являются следствием появления зубного камня, который, в свою очередь, возникает из мягкого бактериального налёта, отвердеващего в течение ночи.
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