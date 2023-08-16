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Стоматолог: отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития кариеса и зубного камня

1:22
Здоровье

Если человек не чистит зубы перед сном, велика вероятность "нажить" себе массу проблем полости рта, включая кариес, появление зубного камня, заболевания дёсен и появление неприятного запаха изо рта. Об этом напомнила врач-стоматолог и основатель клиники "Smilestudio" Луиза Автандилян.

Стоматолог: отказ от чистки зубов перед сном повышает риск развития кариеса и зубного камня
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее", — сказала врач, слова которой приводит Газета.Ru.

Эксперт добавила, что если не счищать зубной налёт вечером, он быстро превратится в плотное отложение — зубной камень.

Также те, кто не чистит зубы на ночь, страдают от галитоза, то есть неприятного запаха изо рта. Он является результатом жизнедеятельности патогенных бактерий, которые беспрепятственно размножаются во рту в течение всей ночи, вырабатывая при этом зловонные химические вещества и кислоты.

И, наконец, плохая гигиена ротовой полости может вылиться в заболевания дёсен, которые также являются следствием появления зубного камня, который, в свою очередь, возникает из мягкого бактериального налёта, отвердеващего в течение ночи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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