Вирусолог Гундаров: следующая эпидемия коснётся политических элит

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Минобороны РФ заявили, что миру грозят новые эпидемии, отметив, что в США вплотную занялись созданием опасных вирусов. Вирусолог Игорь Гундаров считает, что коснётся новая эпидемия в первую очередь политических элит, а ставка будет делаться ставка на вирусы, которые оказывают влияние на мозг. По мнению специалиста, это позволит взламывать государства изнутри.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Врач напомнил в беседе с Общественной службой новостей, что любая крупная страна, а не только США, которая может себе позволить дорогостоящие исследования, разрабатывает биологическое оружие. Но все эти проекты засекречены.

Логично было бы создать эпидемию именно во властных структурах, в среде политических элит, добавил эксперт. По его словам, для этого достаточно запустить десяток биокамикадзе. Например, заразить послов, дипломатов опасной инфекцией с инкубационным периодом две-три недели, а затем пустить их по миру.

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Биологическое оружие