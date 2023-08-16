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Доктор медицинских наук назвал полезные и вредные свойства малинового варенья

Здоровье

Малиновое варенье является излюбленным продуктом многих жителей России. В народе его часто используют не только как деликатес, но и в целях лечения различных недомоганий. Дмитрий Еделев, ученый, обладающий степенью доктора медицинских и экономических наук, поделился с "Радио 1" информацией о ценных характеристиках малинового варенья.

Доктор медицинских наук назвал полезные и вредные свойства малинового варенья
Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162
  • Малиновое варенье предоставляет организм антиоксидантами, которые способствуют защите клеток от разрушительных процессов и уменьшают риск развития хронических заболеваний, таких как сердечные недуги и Альцгеймер.
  • Варенье из малины является источником витаминов, включая витамины С и К, фолиевую кислоту, а также микроэлементы: калий и марганец, важные для поддержания иммунной системы и костной структуры.
  • Кислоты, имеющиеся в составе малинового варенья, оказывают антимикробное действие, способствуя уничтожению бактерий и предотвращению инфекций мочевыводящих путей.
  • Антиоксиданты малины способствуют защите сердца от повреждений и, возможно, даже предотвращению развития раковых процессов.
  • Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты от употребления малинового варенья. Этот продукт часто вызывает аллергические реакции. Если у человека есть предыдущий опыт аллергии на пищу, стоит употреблять малиновое варенье осторожно и постепенно, чтобы избежать негативных последствий.
  • Людям, страдающим диабетом, важно помнить, что малиновое варенье содержит значительное количество сахара. В этом случае следует употреблять этот деликатес с осторожностью.
  • Малиновое варенье содержит оксалаты, которые могут нанести вред почкам. Людям с проблемами почечной функции рекомендуется ограничивать употребление малинового варенья.

Ученый напомнил о том, что научных доказательств о целебных свойствах малинового варенья недостаточно. Кроме того, следует понимать, что этот продукт не является самостоятельным средством лечения.

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Малиновое варенье - Польза и Вред. Полезные свойства малинового варенья. Чем полезно?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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