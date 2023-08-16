Кокосовое молоко — это нежный напиток со сладким ароматом и приятным вкусом. Выбирают его не только веганы, ведь кокосовое молоко ещё очень полезное. Оно может наладить работу ЖКТ, уменьшить уровень сахара и холестерина в крови, стабилизирует гормональный фон и тонизирует организм в целом, что очень важно в процессе коррекции фигуры. Однако как не ошибиться и выбрать настоящее молоко, а не подделку. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.
При выборе кокосового молока следует обращать внимание на следующие факторы:
"Хранить кокосовое молоко можно при температуре от +2° до +30°. Если упаковка еще не вскрыта, молоко можно и даже желательно хранить при комнатной температуре, чтобы избежать комкования и расслаивания. После вскрытия упаковки молоко следует хранить в холодильнике и употребить в течение трех дней", — резюмирует эксперт.
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