Выбираем качественное кокосовое молоко: на что обращать внимание

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кокосовое молоко — это нежный напиток со сладким ароматом и приятным вкусом. Выбирают его не только веганы, ведь кокосовое молоко ещё очень полезное. Оно может наладить работу ЖКТ, уменьшить уровень сахара и холестерина в крови, стабилизирует гормональный фон и тонизирует организм в целом, что очень важно в процессе коррекции фигуры. Однако как не ошибиться и выбрать настоящее молоко, а не подделку. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

Фото: https://jamaicahospital.org/newsletter/the-benefits-of-coconut-milk/

При выборе кокосового молока следует обращать внимание на следующие факторы:

Срок годности — следует выбирать продукты с более длительным сроком годности.

Состав — качественное кокосовое молоко должно содержать только мякоть кокоса и воду.

Отсутствие добавок — следует избегать продуктов с добавленным сахаром или другими добавками.

Сертификаты качества — следует обращать внимание на наличие сертификатов качества на упаковке, убедиться, что продукция прошла испытания и безопасна для потребителя.

"Хранить кокосовое молоко можно при температуре от +2° до +30°. Если упаковка еще не вскрыта, молоко можно и даже желательно хранить при комнатной температуре, чтобы избежать комкования и расслаивания. После вскрытия упаковки молоко следует хранить в холодильнике и употребить в течение трех дней", — резюмирует эксперт.

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