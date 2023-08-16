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Кардиолог: верхнее давление 130 мм рт. ст — это уже гипертония

1:38
Здоровье

Верхнее (систолическое) артериальное давление в норме не должно превышать 120-130 мм рт. ст. Оптимально, если оно держится на уровне ниже 120 мм рт. ст. Об этом сообщил врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вадим Закиев.

Кардиолог: верхнее давление 130 мм рт. ст — это уже гипертония
Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Кардиолог подчеркнул, что нормальное систолическое давление не должно быть выше 120-130 мм рт. ст. Однако о многих пациентов этот показатель равен 130-140 мм рт. ст., и некоторые врачи считают это нормой.

"На самом деле снижение давления до 120 мм рт. ст. или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти от любых причин на 27%, как показало исследование SPRINT 2015 года", — сказал Закиев, которого цитирует Газета.Ru.

Врач отметил, что даже принимая лекарства для понижения давления, большинство людей не добиваются в этом смысле необходимо низких показателей.

Зикиев рассказал, что пациентам нередко назначают 4-5 препаратов от давления, поэтому не все граждане согласны принимать так много лекарств.

"Решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ. Также следует использовать препараты, которые требуют однократного приема", — добавил кардиолог.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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