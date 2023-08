Your browser does not support the audio element.

Верхнее (систолическое) артериальное давление в норме не должно превышать 120-130 мм рт. ст. Оптимально, если оно держится на уровне ниже 120 мм рт. ст. Об этом сообщил врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вадим Закиев.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.