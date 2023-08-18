Американские учёные нашли простой путь к здоровью сердца

Физические упражнения способствуют укреплению здоровья, и не обязательно заниматься интенсивными тренировками, чтобы достичь этой цели.

Фото: Минздрав РФ

Согласно новому исследованию, выполнение обычных домашних дел может существенно уменьшить риск развития сердечных заболеваний. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что даже простое участие в домашних делах может оказать положительное воздействие на здоровье, особенно у пожилых женщин.

Исследователи выяснили, что пожилые женщины, занимающиеся лёгкими домашними делами или просто пребывающие в движении, могут существенно улучшить физическое состояние. В то время как длительное сидение на диване ухудшает здоровье. Даже такие задачи, как мытьё посуды или уборка, можно оценивать как физическую активность.

Доктор Стив Нгуен, автор исследования, объясняет:

"Каждое движение важно для профилактики заболеваний. Увеличивая время, проводимое в повседневной активности, которая включает в себя обыденные действия, выполняемые на ногах и не за столом, вы можете существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

В исследовании приняли участие 5400 американских женщин старше 63 лет, использующих гаджеты для мониторинга своих физических активностей.

Женщины, проводившие четыре часа в день в домашних делах, показали снижение риска смерти от сердечных заболеваний на 62% и снижение риска инсульта на треть. У более активных участниц это показатель составил 43%, как сообщают ученые в Journal of the American Heart Association.

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