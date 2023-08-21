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Лондонские ученые рассказали о ключевом факторе эффективности лечения меланомы

2:51
Здоровье

Здоровый состав микробиома кишечника способствует эффективности лечения меланомы, раковой болезни, как показали ученые из Королевского колледжа Лондона в масштабном исследовании.

Лондонские ученые рассказали о ключевом факторе эффективности лечения меланомы
Фото: "Malignant melanoma (1) at thigh Case 01" by No machine-readable author provided. KGH assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0.

Карла Ли, клинический исследователь и главный автор работы, подчеркнула:

"Из предварительных исследований на ограниченной группе пациентов стало ясно, что микробиом кишечника, который регулирует иммунную систему, играет определённую роль в реакции пациентов на иммунотерапию рака, особенно при меланоме. Это новое исследование имеет огромное значение для онкологии и медицины в целом".

Микробиом — совокупность микроорганизмов, проживающих в кишечнике, — может быть изменён путем

  • диетических манипуляций,
  • использования следующего поколения пробиотиков,
  • трансплантации фекальных масс.

Это изменение оказывает воздействие на влияние микробиоты на иммунную систему. Понимание характеристик микробиома позволяет лечащим врачам должным образом скорректировать состав микробиома пациента перед началом терапии.

Исследование включило крупную группу пациентов с меланомой, а также образцы микробиомов кишечника из пяти клинических центров в Великобритании, Нидерландах и Испании. Исследователи провели обширное метагеномное исследование, известное как секвенирование микробиома кишечника, чтобы выявить связь между составом и функцией микробиоты кишечника и реакцией на иммунотерапию.

Полученные результаты подтвердили сложную взаимосвязь, так как различные виды бактерий были выявлены в разных группах пациентов. Особенно тесную связь с иммунным ответом продемонстрировали три типа бактерий: Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp. и Akkermansia muciniphila.

Дополнительным открытием стало то, что микробиом кишечника в значительной степени зависит от следующих факторов:

  • Индивидуальные особенности пациента.
  • Использование ингибиторов протонного насоса.
  • Питание, которое следует учитывать в будущих исследованиях.

Профессор Тим Дектор, соавтор исследования, отметил:

"Это исследование подтвердило, что наличие здоровой микробной среды почти вдвое увеличивает шансы на выживание в определённых подгруппах. Конечная цель заключается в выявлении специфических характеристик микробиома, которые напрямую влияют на клинические выгоды иммунотерапии, с целью использования этих знаний в новых персонализированных подходах к поддержке иммунотерапии рака.

Кроме того, исследование подчеркивает потенциальное влияние здорового питания и состояния кишечника на шансы пациентов на выживание при проведении иммунотерапии".

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Современные методы лечения меланомы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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