Здоровый состав микробиома кишечника способствует эффективности лечения меланомы, раковой болезни, как показали ученые из Королевского колледжа Лондона в масштабном исследовании.

Фото: "Malignant melanoma (1) at thigh Case 01" by No machine-readable author provided. KGH assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0.