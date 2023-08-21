Диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет контроля веса

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начало контроля над весом связано с нашей спальней.

Фото: "It's time to sleep" by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В эксклюзивном интервью диетолог Елена Соломатина дала простой совет по предотвращению ожирения: увеличьте продолжительность сна.

Регулярное недосыпание нарушает биоритмы и гормональный баланс в организме.

Чтобы достичь и поддерживать здоровый вес, важно обеспечивать себе полноценный сон. Елена Соломатина подчеркивает, что при недостатке сна организм начинает вырабатывать больше кортизола — гормона стресса, который вызывает постоянное чувство голода.

Этот гормон побуждает к накоплению калорий, активизирует чувство голода и даже может нарушить микробиоту — внутреннюю экосистему организма, способствующую поиску определённых видов пищи. В ответ на ощущение недостатка пищи, гормональная система активизирует компенсаторные защитные механизмы, включая поиск высокоуглеводной пищи, способной быстро обеспечить энергией.

В результате высокий уровень инсулина приводит к скорому накоплению жира в организме.

Эксперт также отмечает, что среднее количество сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в ночь. Важно соблюдать этот режим, но также не следует переусердствовать в этом вопросе, так как избыток сна также может оказаться вредным для организма.

Согласно исследованию проведенному учеными из Чикагского университета и Университета Висконсин-Мэдисон, взрослые люди в возрасте от 21 до 40 лет с избыточным весом, которые добавили всего около часа сна ежедневно, стали употреблять меньше калорий.

Повышенное количество сна сократило среднее ежедневное потребление калорий на 270 калорий, и некоторые участники даже смогли снизить это значение до 500 калорий в день. Дополнительные детали можно найти в материале под названием

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