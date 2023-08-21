Начало контроля над весом связано с нашей спальней.
В эксклюзивном интервью диетолог Елена Соломатина дала простой совет по предотвращению ожирения: увеличьте продолжительность сна.
Регулярное недосыпание нарушает биоритмы и гормональный баланс в организме.
Чтобы достичь и поддерживать здоровый вес, важно обеспечивать себе полноценный сон. Елена Соломатина подчеркивает, что при недостатке сна организм начинает вырабатывать больше кортизола — гормона стресса, который вызывает постоянное чувство голода.
Этот гормон побуждает к накоплению калорий, активизирует чувство голода и даже может нарушить микробиоту — внутреннюю экосистему организма, способствующую поиску определённых видов пищи. В ответ на ощущение недостатка пищи, гормональная система активизирует компенсаторные защитные механизмы, включая поиск высокоуглеводной пищи, способной быстро обеспечить энергией.
В результате высокий уровень инсулина приводит к скорому накоплению жира в организме.
Эксперт также отмечает, что среднее количество сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в ночь. Важно соблюдать этот режим, но также не следует переусердствовать в этом вопросе, так как избыток сна также может оказаться вредным для организма.
Согласно исследованию проведенному учеными из Чикагского университета и Университета Висконсин-Мэдисон, взрослые люди в возрасте от 21 до 40 лет с избыточным весом, которые добавили всего около часа сна ежедневно, стали употреблять меньше калорий.
Повышенное количество сна сократило среднее ежедневное потребление калорий на 270 калорий, и некоторые участники даже смогли снизить это значение до 500 калорий в день. Дополнительные детали можно найти в материале под названием
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.