Диетолог из США рассказала, как снизить уровень натрия в рационе

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение употребления соли, будь то на короткий или долгий срок, направлено на достижение одной цели: улучшение здоровья.

Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко

Диетолог из клиники Кливленда (США) Джулия Зумпано предоставила семь советов о том, как снизить уровень натрия в рационе.

Семь рекомендаций по уменьшению содержания натрия в питании:

Отслеживайте потребление натрия: Определите, сколько натрия вы употребляете каждый день, выявите источники высокого содержания натрия в вашем рационе. Это поможет установить базовое значение потребления.

Постепенно уменьшайте соль: Сократите использование соли в рецептах постепенно, начиная с половины обычного количества. Это позволит вашим вкусовым рецепторам привыкнуть к менее соленому вкусу.

Готовьте дома: Более 70% потребляемого американцами натрия приходится на упакованные и ресторанные блюда. Готовьте больше дома, чтобы контролировать уровень соли в приготовленных блюдах.

Используйте ароматные приправы: Замените соль травами и приправами без соли или с низким содержанием соли, чтобы усилить вкус и аромат блюд.

Особые запросы в ресторанах: В ресторанах можно заказывать блюда с уменьшенным количеством соли, просить заправки и приправы подавать отдельно или заменить некоторые компоненты блюда на более здоровые альтернативы.

Увеличьте потребление калия: Калий снижает воздействие натрия на организм, так что добавьте в рацион продукты с высоким содержанием калия, такие как авокадо, бананы, грибы, горох, картофель, шпинат и другие.

Выведение натрия из организма: Повышайте выведение натрия через пот, мочу и слезы. Физическая активность, посещение сауны и увеличение потребления жидкости помогут.

Для достижения успеха рекомендуется следовать каждому совету поочередно и внедрять его в повседневную жизнь. Необходимо быть внимательным к продуктам с высоким содержанием соли и регулировать потребление натрия на протяжении дня.

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