Снижение употребления соли, будь то на короткий или долгий срок, направлено на достижение одной цели: улучшение здоровья.
Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко
Диетолог из клиники Кливленда (США) Джулия Зумпано предоставила семь советов о том, как снизить уровень натрия в рационе.
Семь рекомендаций по уменьшению содержания натрия в питании:
Отслеживайте потребление натрия: Определите, сколько натрия вы употребляете каждый день, выявите источники высокого содержания натрия в вашем рационе. Это поможет установить базовое значение потребления.
Постепенно уменьшайте соль: Сократите использование соли в рецептах постепенно, начиная с половины обычного количества. Это позволит вашим вкусовым рецепторам привыкнуть к менее соленому вкусу.
Готовьте дома: Более 70% потребляемого американцами натрия приходится на упакованные и ресторанные блюда. Готовьте больше дома, чтобы контролировать уровень соли в приготовленных блюдах.
Используйте ароматные приправы: Замените соль травами и приправами без соли или с низким содержанием соли, чтобы усилить вкус и аромат блюд.
Особые запросы в ресторанах: В ресторанах можно заказывать блюда с уменьшенным количеством соли, просить заправки и приправы подавать отдельно или заменить некоторые компоненты блюда на более здоровые альтернативы.
Увеличьте потребление калия: Калий снижает воздействие натрия на организм, так что добавьте в рацион продукты с высоким содержанием калия, такие как авокадо, бананы, грибы, горох, картофель, шпинат и другие.
Выведение натрия из организма: Повышайте выведение натрия через пот, мочу и слезы. Физическая активность, посещение сауны и увеличение потребления жидкости помогут.
Для достижения успеха рекомендуется следовать каждому совету поочередно и внедрять его в повседневную жизнь. Необходимо быть внимательным к продуктам с высоким содержанием соли и регулировать потребление натрия на протяжении дня.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ