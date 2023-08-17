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Диетолог из США рассказала, как снизить уровень натрия в рационе

2:09
Здоровье

Снижение употребления соли, будь то на короткий или долгий срок, направлено на достижение одной цели: улучшение здоровья.

Диетолог из США рассказала, как снизить уровень натрия в рационе
Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко

Диетолог из клиники Кливленда (США) Джулия Зумпано предоставила семь советов о том, как снизить уровень натрия в рационе.

Семь рекомендаций по уменьшению содержания натрия в питании:

  • Отслеживайте потребление натрия: Определите, сколько натрия вы употребляете каждый день, выявите источники высокого содержания натрия в вашем рационе. Это поможет установить базовое значение потребления.
  • Постепенно уменьшайте соль: Сократите использование соли в рецептах постепенно, начиная с половины обычного количества. Это позволит вашим вкусовым рецепторам привыкнуть к менее соленому вкусу.
  • Готовьте дома: Более 70% потребляемого американцами натрия приходится на упакованные и ресторанные блюда. Готовьте больше дома, чтобы контролировать уровень соли в приготовленных блюдах.
  • Используйте ароматные приправы: Замените соль травами и приправами без соли или с низким содержанием соли, чтобы усилить вкус и аромат блюд.
  • Особые запросы в ресторанах: В ресторанах можно заказывать блюда с уменьшенным количеством соли, просить заправки и приправы подавать отдельно или заменить некоторые компоненты блюда на более здоровые альтернативы.
  • Увеличьте потребление калия: Калий снижает воздействие натрия на организм, так что добавьте в рацион продукты с высоким содержанием калия, такие как авокадо, бананы, грибы, горох, картофель, шпинат и другие.
  • Выведение натрия из организма: Повышайте выведение натрия через пот, мочу и слезы. Физическая активность, посещение сауны и увеличение потребления жидкости помогут.

Для достижения успеха рекомендуется следовать каждому совету поочередно и внедрять его в повседневную жизнь. Необходимо быть внимательным к продуктам с высоким содержанием соли и регулировать потребление натрия на протяжении дня.

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Почему в пищу употребляют именно поваренную соль?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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