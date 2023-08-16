Известный врач и телеведущая Елена Малышева раскрыли неожиданные факты о слезах. В одной из серий передачи "Жить здорово" они представили результаты исследования, установившего, что слезы способны снизить уровень стресса и стимулировать выработку эндорфинов в организме.
Эксперты также подчеркнули, что плач помогает избавиться от гормона стресса — кортизола. Кроме того, врачи выявили, что в процессе плача организм производит серотонин и окситоцин. Причины слез могут быть разнообразными, однако они всё равно выполняют полезные функции для организма.
Елена Малышева объяснила: "Это гормоны радости, тепла и привязанности". Дополнительно слезы обладают антимикробным действием, поскольку они содержат в себе лизоцин.
"В слезе содержится лизоцин — вещество, напрямую воздействующее на бактерии и вирусы. Поэтому редкое проявление эмоций через плач оказывается полезным для поддержания здоровья", — пояснил офтальмолог.
Ранее вместе со своим коллегой, врачом Германом Гандельманом, телеведущая называла голубику полезной ягодой для поддержания потенции.
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