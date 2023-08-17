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Австралийские ученые рассказали о бактерии в носу, которая провоцирует болезнь Альцгеймера

2:47
Здоровье

Бактерия Chlamydia pneumoniae, обитающая обычно в носу, способна проникать в мозг и вызывать процессы, связанные с возникновением болезни Альцгеймера. Это утверждают ученые из Университета Гриффита в своем последнем исследовании.

Австралийские ученые рассказали о бактерии в носу, которая провоцирует болезнь Альцгеймера
Фото: https://ranchcreekrecovery.com/

Несмотря на то, что данная бактерия часто является причиной инфекций дыхательных путей, она обнаружена в мозге, что породило вопрос, спровоцированный исследователями: может ли она вызвать повреждения в центральной нервной системе?

Команда исследователей во главе с доцентом Дженни Экберг провела обширные эксперименты на животных, чтобы выяснить, как бактерии проникают в мозг и какие патологические изменения связаны с болезнью Альцгеймера.

Исследование показало, что после попадания бактерий в центральную нервную систему, мозговые клетки начинают реагировать в течение нескольких дней, активируя процесс образования бета-амилоидного пептида, который является характерной чертой Альцгеймера.

Через несколько недель также происходит активация множества генных механизмов, известных своей связью с болезнью Альцгеймера.

Дополнительно, ученые обнаружили, что при инфицировании обонятельного нерва, глиальные клетки — периферические нервные клетки, обычно защищающие организм от бактерий — также подвергаются инфекции, что может способствовать дальнейшему распространению бактерий.

Врач Экберг подчеркнула:

"Мы давно подозревали, что бактерии и вирусы могут провоцировать нейровоспаление и способствовать развитию Альцгеймера. Тем не менее, наличие только бактерий, возможно, недостаточно для развития болезни. Возможно, это требует комбинации генетической предрасположенности и наличия бактерий для долгосрочного развития Альцгеймера."

Хотя исследование проводилось на животных, ученые утверждают, что такие же нервные связи присутствуют у людей, что означает, что результаты исследования могут быть применимы и к человеку. В связи с этим, исследователи активно ищут возможные методы лечения.

Коллаборируя с Институтом открытия лекарств Гриффита, они идентифицируют потенциальные препараты, способствующие уничтожению бактерий глиальными клетками в мозге.

Более того, профессор Кен Бигли из Квинслендского технологического университета разрабатывает вакцину против Chlamydia pneumoniae, которая, возможно, сможет ограничить способность бактерий проникать в мозг.

Эти результаты дополняют обширное поле исследований, направленных на понимание связи между микробами и нейродегенеративными заболеваниями, такими как Альцгеймер.

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Настоящая причина болезни Альцгеймера. Профилактика деменции
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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