Врач-диетолог рассказала о пользе салата с помидорами и огурцами

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему помидоры нужно потреблять вместе с жирами.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик объяснила, что в салат с помидорами и огурцами стоит добавить ещё и зелень (кинзу, петрушку, укроп).

Она порекомендовала заправлять салаты растительными маслами (оливковым или подсолнечным). Подойдут, по словам эксперта, для этих целей йогурт или сметана.

"Томаты лучше всего усваиваются с жирами. Потому что ликопин — каротиноид, также как бета-каротин, требует для своего усвоения жиры", — рассказала Соломатина.

Врач отметила, что в овощах содержатся микро- и макроэлементы, однако основная их ценность в клетчатке.

"Сейчас очень много исследований, которые показывают, что, во-первых, это корм для нашего микробиома, и вот чем у нас богаче микробиом, тем мы здоровее в принципе, то есть можем противостоять различным вирусным бактериальным заболеваниям, собственно онкологии, то есть иммунная система значительно крепче. Но, главное, с этим еще связано и психическое состояние, то есть наше настроение, даже некоторые виды психиатрических заболеваний связаны с недостаточностью некоторых, его раньше называли "дисбактериоз", сейчас такого нет, но с дисбиозом", — объяснила диетолог.

Медик порекомендовала обратить внимание на репу, редьку и хрен. Самыми полезными ягодами Соломатина считает чернику, бруснику, голубику.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде белого хлеба для мозга.

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