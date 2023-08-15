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Пповедена операция на усовершествованном аппарате Илизарова

2:50
Здоровье

В Центре Илизарова, известной клинике по ортопедической хирургии, проведена первая операция с использованием усовершенствованного аппарата Илизарова. Этот медицинский прогресс был достигнут в Клинике костно-суставной инфекции Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова при поддержке Министерства здравоохранения России.

Пповедена операция на усовершествованном аппарате Илизарова
Фото: ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России

Основная идея улучшения аппарата Илизарова заключается в объединении функциональности множества деталей в новую конструкцию. Теперь для установки аппарата уже не требуется использовать множество шарниров, приставок, флажков и большого количества гаек и болтов. Вместо этого, хирург может просто взять многоплоскостной компрессионно-дистракционный узел и разместить его в нужном месте. Для установки аппарата на спицы просто прикручивается классическое кольцо, а между кольцами устанавливается новый шарнирный узел. Это упрощает процесс монтажа и делает аппарат более удобным для врачей.

Особенностью новой конструкции является наличие двух больших гаек с заданным шагом в миллиметр, которые позволяют врачу и пациенту точно контролировать процесс замещения дефекта костной ткани. Гайки можно поворачивать вручную, без использования гаечного ключа, что упрощает процесс регулировки. Гайки обозначены знаками плюс и минус для удобства.

Разработка нового аппарата была выполнена большой командой специалистов, включая ученых, врачей, медицинских сестер и инженеров. Новый аппарат пока планируется использовать в сложных случаях, связанных с ортопедической патологией и наличием инфекции. Однако, учитывая высокий объем пациентов из разных регионов России и за её пределами, планируется массовое внедрение новой модификации аппарата.

Исследователи также проделали значительную работу по модернизации других аспектов клинической практики. Они использовали более толстые спицы с измененной заточкой, создали специальную опору для пациентов с нейроостеоартропатией (синдром Шарко), разработали новые детали для фиксации различных частей стопы, а также более безопасные стержни и шурупы для уменьшения послеоперационных осложнений.

Новый шарнирный узел открывает путь для будущих научных разработок, исследователи планируют автоматизировать устройство, чтобы информационный помощник поддерживал хирурга на этапе планирования операции и в процессе лечения. Это является следующим этапом в постоянном стремлении к улучшению медицинских технологий и методов ортопедической хирургии.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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