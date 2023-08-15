Диетолог Пономарева: методика циклического подсчета калорий помогает стабильного худеть

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для успешного долгосрочного похудения важно подобрать диету, которая органично впишется в вашу повседневную жизнь. Концепция циклического распределения калорий предлагает гибкий подход, позволяющий вам адаптировать потребление калорий к вашим личным потребностям. Центральное место в снижении веса занимает поддержание сбалансированного соотношения калорий, что означает, что вы постоянно действуете в рамках умеренного дефицита калорий — потребляете меньше калорий, чем расходуете. Примечательно, что достаточная физическая активность способствует увеличению расхода калорий. Однако соблюдение единообразной суточной нормы потребления калорий может стать утомительным, особенно когда сталкиваешься с такими ситуациями, как общественные мероприятия, где строгое соблюдение невозможно.

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Воспользуйтесь стратегией циклического использования калорий. Этот метод разработан для поддержания устойчивой потери веса с учетом сценариев реальной жизни. Итак, как же это работает? Цикл потребления калорий составлен по недельному графику. Вместо того чтобы ежедневно потреблять неизменное количество калорий, вы корректируете свое потребление в разные дни в соответствии со своим распорядком дня. Давайте проиллюстрируем это примером: представьте себе неделю с общим калорийным бюджетом в 12 600 калорий. Как правило, это может привести к потреблению 1800 калорий в день. Однако, используя циклическое потребление калорий, вы можете потреблять 1512,5 калорий в течение двух дней, 1725 калорий в течение трех дней, а затем распределять по 2200 калорий на каждый из оставшихся двух дней — возможно, на выходные.

Такой подход предлагает универсальный способ привести свой рацион в соответствие с вашим образом жизни, делая акцент на адаптации, а не на ограничениях. Дни, когда вы потребляете больше калорий, часто называют днями "перекуса", в отличие от более известных "дней обмана", когда подсчет калорий временно откладывается для получения удовольствия.

Исследования в области круговорота калорий показали, что люди, которые персонализируют свое потребление калорий, как правило, испытывают более последовательную потерю веса и лучше поддерживают его в долгосрочной перспективе. Согласно эволюционным адаптациям, человеческий организм не может оптимально функционировать при ежедневном постоянном запасе энергии. Учитывая, что аппетит колеблется, циклическое потребление калорий точно соответствует переменным потребностям вашего организма.

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Подсчёт калорий для снижения веса. Плюсы и минусы| Андрей Никифоров12 +